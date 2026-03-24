El fuerte aumento en los precios de la carne, muy por encima de la inflación

El consumo de carne vacuna en Argentina atraviesa su punto más bajo en dos décadas, en paralelo a un marcado aumento de precios que supera el 60% en los últimos doce meses, según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA). Este incremento duplica ampliamente el 33,1% de inflación interanual, generando un impacto directo en los hábitos de consumo.

Actualmente, el consumo per cápita se ubica en 47,3 kilos por año, lo que representa una caída del 2,5% interanual. En términos concretos, implica una baja de 1,2 kilos por habitante, quedando muy lejos del pico de 68,4 kilos registrado en 2008.

El deterioro también se refleja en el consumo total: entre enero-febrero de 2025 y el mismo período de 2026, se registró una contracción del 13,8%, equivalente a 332,7 mil tn r/c/h (-53,2 mil tn r/c/h). Esta caída está asociada tanto a la menor producción que retrocedió 9,1% interanual, es decir, 45,5 mil tn r/c/h menos como al sostenido aumento de precios.

En febrero, los valores de la carne volvieron a acelerarse con una suba del 7,0% mensual, impulsada tanto por cortes vacunos como por el pollo. En el detalle, los cortes de carne vacuna aumentaron en promedio 7,4%, destacándose la paleta (8,1%), el cuadril (8,0%) y la nalga (8,0%). También subieron la carne picada común (7,1%) y el asado (5,7%).

En cuanto a precios, el kilo de cuadril alcanzó los $19.792,7, la nalga los $20.527,5, la paleta los $15.817,9 y la carne picada común los $9.521,4. Por su parte, las hamburguesas congeladas subieron 7,4% mensual ($6.854,1 la caja de 4 unidades), mientras que el pollo entero aumentó aún más: 10,2% mensual ($4.489,0 por kilo).

En la comparación interanual, el rubro carne lidera los incrementos dentro de alimentos, con un alza de 54,1%, mientras que los cortes vacunos treparon 63,6% en promedio. Estas cifras superan con amplitud la inflación del 33,1%, consolidando la pérdida de poder de compra.

Desde CICCRA explicaron que este escenario responde a un encarecimiento del ganado en pie, provocado por una restricción en la oferta vinculada a problemas climáticos en años previos.

Entre los cortes, el mayor aumento interanual se registró en el asado (67,6%), seguido por el cuadril (65,9%), la paleta (65,7%), la nalga (62,1%) y la carne picada común (56,6%). En tanto, las hamburguesas congeladas subieron 55,3% anual y el pollo entero 45,0%, consolidando un escenario de precios elevados en todas las proteínas.