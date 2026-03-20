El ECA Sur será sede de un encuentro sobre salud mental y autocuidado

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y reflexión en torno al bienestar emocional, promoviendo la importancia del acompañamiento y del cuidado integral como una decisión consciente y necesaria.
Durante la jornada, la doctora Bielli compartirá herramientas y conceptos clave para fortalecer el bienestar emocional y fomentar prácticas de autocuidado sostenibles en la vida cotidiana, en un contexto atravesado por múltiples exigencias.
El encuentro propone un ámbito cercano y participativo, donde las y los asistentes podrán repensar hábitos y reconocer la importancia de priorizar la salud mental. Al finalizar, se realizará una meditación grupal guiada por la profesora Denise Sotelo, que ofrecerá un momento de pausa, conexión y armonización. Además, se entregarán obsequios sorpresa a quienes participen.
La Subsecretaría de Cultura, junto al ECA Sur, invita a la comunidad a participar en esta iniciativa gratuita y abierta a todo público. La capacidad es limitada y el ingreso será por orden de llegada.