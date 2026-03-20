El deporte y el reencuentro como puente: San Rafael se prepara para el Primer Encuentro de CEBJA 2026

El próximo viernes 27 de marzo, el Polideportivo Nº 1 será el escenario de una jornada donde la educación de jóvenes y adultos trasciende el aula. Con más de 300 participantes, el evento busca reivindicar el derecho al juego, la inclusión y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La educación de jóvenes y adultos no solo se trata de completar trayectorias escolares; se trata de recuperar espacios, sueños y, sobre todo, el sentido de pertenencia. Bajo esta premisa, la Sección V de CEBJA (Centros de Educación Básica de Jóvenes y Adultos) de San Rafael organiza el Primer Encuentro Deportivo y Recreativo 2026, una cita que promete transformar el Polideportivo Nº 1 en un epicentro de alegría y superación.

Desde las 14:30 hasta las 17:30 hs, estudiantes de distintos puntos de la ciudad y de los distritos se darán cita para compartir una jornada diversa. La propuesta es ambiciosa y para todos los gustos: desde el dinamismo del fútbol y el voley, pasando por la precisión del ping pong y el tejo, hasta la calidez del metegol, la música y la danza.

La importancia de los CEBJA: Más que una escuela

Los CEBJA cumplen un rol social crítico en Mendoza. Son instituciones que abrazan a quienes, por diversas razones, no pudieron terminar su educación primaria en tiempo y forma. Este encuentro deportivo pone en valor esa función social e inclusiva, demostrando que el aprendizaje también sucede a través del deporte, el respeto por el contrincante y el trabajo en equipo.

«Ver a un estudiante de distrito encontrarse con uno de ciudad a través de un juego pedagógico o un partido de voley, es ver la integración real en marcha», comentan desde la organización.

El sostén de la familia: El aplauso que motiva

Uno de los pilares de este evento será el acompañamiento familiar. Se espera que las gradas del Polideportivo se llenen de hijos que van a alentar a sus padres, y de familias enteras que ven en este encuentro un motivo de orgullo. Ese apoyo emocional es fundamental para que el alumno de CEBJA mantenga su compromiso con el estudio; saberse observado y apoyado por sus seres queridos transforma una simple competencia en un recuerdo imborrable.

Integración territorial: Ciudad y Distritos unidos

La participación masiva de instituciones de la ciudad y de los distritos subraya la importancia de la federalización educativa dentro del departamento. El traslado de los alumnos desde las zonas rurales hacia el centro no es solo un movimiento geográfico, sino un acto de visibilización: el CEBJA está vivo en cada rincón de San Rafael.

Detalles del evento: