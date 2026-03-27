El consumo no repunta: bajó 6,3% en febrero y se sintió fuerte en supermercados

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar números negativos en febrero, con una baja del 6,3%, de acuerdo con un informe de la consultora Scentia. Las ventas en supermercados, farmacias y autoservicios alcanzaron su nivel más bajo desde septiembre de 2024, lo que refleja que el gasto de los hogares sigue sin recuperarse.

En la comparación interanual, el consumo de alimentos, productos de limpieza e higiene personal registró una caída del 3,4%, mientras que en el acumulado del primer bimestre de 2026 el retroceso fue del 2,1%. Entre los canales más golpeados, los supermercados bajaron 5,9% frente al mismo mes del año pasado y 6,3% en relación con enero, mientras que el comercio electrónico fue el único canal que mostró estabilidad.

Otros sectores también tuvieron resultados negativos durante febrero: las farmacias cayeron 9,1%, los autoservicios 6,4%, los kioscos 6,2% y los mayoristas 5,8%, según los datos relevados.

Desde el sector comercial advierten que la caída del ingreso familiar complica la planificación de las empresas y genera preocupación por el empleo. En ese contexto, los salarios del sector privado registrado subieron 2,1% en enero, por debajo del 2,9% del IPC, mientras que en el sector público el aumento fue del 1,8%.

Distintas encuestas muestran además que los bajos salarios (26,4%) y la corrupción (25,3%) continúan entre las principales preocupaciones de la sociedad, un escenario que explica la presión sobre el poder adquisitivo y el consumo.

Fuente:https://617.news/el-consumo-no-repunta-bajo-63-en-febrero-y-se-sintio-fuerte-en-supermercados/