El Concejo Deliberante reconoció a referentes del deporte y la cultura de San Rafael

Durante la mañana de este viernes el HCD de San Rafael distinguió a vecinos e instituciones destacadas por su compromiso, esfuerzo y aporte a la comunidad. Durante la mañana de este viernes el HCD de San Rafael distinguió a vecinos e instituciones destacadas por su compromiso, esfuerzo y aporte a la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del cuerpo, Nahuel Arscone, junto a los concejales Antonela Cristofanelli, Pamela Torres y Leonardo Yapur, quienes acompañaron la entrega de reconocimientos y destacaron la importancia de poner en valor a quienes representan a San Rafael.

Entre los distinguidos, se reconoció al atleta Martín Sabio, ganador de una exigente competencia internacional de aventura en Chile junto al equipo argentino Team Outdoor, logro que además le permitió clasificar al Mundial de la disciplina. Entre los distinguidos, se reconoció al atleta Martín Sabio, ganador de una exigente competencia internacional de aventura en Chile junto al equipo argentino Team Outdoor, logro que además le permitió clasificar al Mundial de la disciplina.

También se declaró de Interés Deportivo y Social al Sportivo Pedal Club, por la obtención del Bicampeonato Regional Juvenil en la categoría 2009 – Sub 16, destacando el trabajo, la disciplina y el compromiso de sus jóvenes deportistas.

Finalmente, fue reconocida como personalidad destacada la Sra. Marta Giunda, por su extensa trayectoria en el ámbito cultural y su valioso aporte a la comunidad durante más de 30 años.

De esta manera, el Concejo Deliberante reafirma su compromiso de visibilizar y reconocer a quienes contribuyen al desarrollo de San Rafael.