El Centro Modular Municipal suma atención cardiológica y un espacio para personas con fibromialgia

El Municipio de San Rafael, a través del área de Salud, continúa fortaleciendo la atención sanitaria en el Centro Modular (General Paz 841) con la incorporación de nuevos servicios destinados a la comunidad. El Municipio de San Rafael, a través del área de Salud, continúa fortaleciendo la atención sanitaria en el Centro Modular (General Paz 841) con la incorporación de nuevos servicios destinados a la comunidad.

A partir del primer miércoles de abril, se brindará atención en cardiología para adultos, los días miércoles de 8:30 a 11:30 horas. Este nuevo servicio estará a cargo de la doctora Troyano y funcionará con sistema de turnos, que deberán solicitarse de manera presencial en el mismo espacio.

Al respecto, la coordinadora de Salud del municipio, Marité Quiroga, destacó que “es un servicio que tenía una por parte de la comunidad” a la vez que planteó que “decidimos que sea en este espacio ya que está lindero a la terminal y es muy accesible para vecinos tanto de ciudad como de distritos”.

*TALLERES SOBRE FIBROMIALGIA*

Por otra parte, desde el jueves 26 de marzo comenzarán talleres gratuitos de contención para pacientes con fibromialgia.

Los mismos se realizarán cada 15 días, los jueves de 16 a 18 horas, y no requieren turno previo, ya que el acceso será espontáneo.

“Es una temática que está muy presente y que permitirá tener un espacio abierto a los pacientes que conviven con esta afección”, señaló Quiroga.