El CEBJA N° 3-066 celebró el Día Mundial de la Matemática con una jornada de desafíos y aprendizaje colaborativo

Bajo la premisa de que los números son herramientas para la vida, docentes y alumnos de la institución sanrafaelina compartieron actividades lúdicas que reforzaron el pensamiento lógico.

En un ambiente cargado de entusiasmo, el CEBJA 3-066 «Prof. Norma Susana Díaz», perteneciente a la Sección V de Jóvenes y Adultos, llevó adelante una jornada especial para conmemorar el Día Mundial de la Matemática. La institución se transformó en un espacio de experimentación donde el cálculo y la lógica salieron de los libros para integrarse en una propuesta dinámica y participativa.

Aprender jugando

Durante el encuentro, los estudiantes enfrentaron diversos desafíos diseñados para poner a prueba sus saberes previos. A través de juegos estratégicos y situaciones problemáticas reales, se fomentó no solo el aprendizaje individual, sino también el trabajo colaborativo, un pilar fundamental en la educación de jóvenes y adultos.

La dirección y el cuerpo docente destacaron la alta participación y el clima de camaradería que se generó, demostrando que la matemática, cuando se presenta desde una perspectiva accesible, despierta un interés genuino y una superación constante por parte del alumnado.

La importancia de la matemática en el siglo XXI

Más allá de la celebración, la jornada tuvo como objetivo principal resignificar la disciplina. En la educación de adultos, la matemática deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una herramienta de empoderamiento.

«La matemática es el lenguaje que nos permite entender el mundo, administrar nuestra economía y tomar decisiones basadas en la lógica», señalaron desde la institución.

Estudiar matemática no solo permite resolver operaciones, sino que desarrolla capacidades críticas como:

La resolución de problemas: Una habilidad transferible a cualquier ámbito laboral y personal.

El pensamiento analítico: Vital para interpretar la información en la era digital.

La autonomía: Al brindar herramientas para manejarse con seguridad en la vida cotidiana.

Con propuestas de este tipo, el CEBJA 3-066 reafirma su compromiso con una educación significativa, transformando el aula en un puente directo hacia el desarrollo personal y la integración social de sus estudiantes.

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