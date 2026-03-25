EL CAMPEONATO SANRAFAELINO DE TIRO 2026 da inicio el próximo sábado 28 de Marzo, y en esta edición llevará el nombre de un destacado dirigente del club, “José Vicente Añón”. Les Compartimos sobre su trayectoria y legado dentro de la institución.

José Vicente Añon nació en la ciudad de General Alvear, a los diez años comienza a concurrir al Tiro Federal Argentino de General Alvear acompañando a su padre y comenzando a disparar con armas de la época como el Fusil Mauser y las carabina calibre .22 LR, logrando buenos puestos como cadete en torneos locales, escolares y el famoso Torneo Nacional Juvenil Orbea.

Durante la época de sus estudios universitarios fuera de la provincia, deja la actividad y al retornar a pesar del fallecimiento de su padre retoma la actividad, pero al haberse modernizado mucho la actividad, decide dedicarse a la parte dirigencial donde se va a desempeñar entre 1987 a 2017 como Director de Tiro y Secretario del club alvearense.

Otro de los aspectos importantes de su carrera deportiva es la de Juez de Tiro de la cual inicia como Juez Nacional categoría A en 1991 y va ascendiendo hasta lograr el máximo grado a nivel mundial como Juez Internacional ISSF “A” (Federación Internacional de Tiro Deportivo), en este apartado participó en múltiples Campeonatos Nacionales y Regionales y en el plano internacional debutó en el Match Internacional Argentina-Brasil luego llamado Torneo Sudamericano “Hugo de Saa Campelo” participando en varias ediciones (1994-2000-2002-2004-2010-2013), también en el Campeonato Sudamericano de Tiro (2004-2007-2016), los Juegos Deportivos Panamericanos Mar del Plata (1995), Juegos Suramericanos Medellín – Colombia (2010), Copa del Mundo ISSF Buenos Aires (1998), Campeonato Mundial de Tiro Munich – Alemania (2010) y Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires (2018) viajando a Chile y Brasil para desempeñarse en algunos de eventos listados.

Otra faceta que desempeño es la de entrenador donde formó los equipos juveniles del polígono alvearense, logrando las mejores perfomances de dicho club en su historia en los Campeonatos Nacionales Juveniles y Absolutos de la FAT y llegando a colocar a varios de sus pupilos en torneos internacionales que le reportaron varias medallas a nuestro país. Para ello se capacitó concurriendo a los siguientes eventos: Curso para Entrenadores Nacionales de Tiro Nivel B FAT (2003), Curso de Actualización para Entrenadores Nacionales de Tiro de Alto Rendimiento (2006), Curso Continental de Tiro para Entrenadores ODEPA realizado en La Habana Cuba (2007), Curso Técnico para Entrenadores del Comité Olímpico Internacional COI (2008).

Finalmente, en 2018 se incorporó a nuestro club y a la Comisión Directiva como Sub-Director de Tiro desde el año 2018 a la actualidad, también ejerce como Instructor de Tiro en nuestras pedanas y se hizo cargo personalmente del desarrollo de equipos transportadores para blancos de las nuevas pedanas 10m y 15m que se inauguraron en 2021.

Se invita a toda la comunidad a acercarse y participar del calendario de actividades programado para el presente año, en un espacio que promueve el deporte, la camaradería y la pasión por el tiro.

Entre las disciplinas que se desarrollarán durante CAMPEONATO SANRAFAELINO DE TIRO 2026, se encuentran:

CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS

PISTOLA NEUMÁTICA 10 METROS

RIFLE DE AIRE DE CAÑO DE QUEBRAR 10 METROS

CARABINA NEUMÁTICA EN TRES POSICIONES 10 METROS

PISTOLA STANDARD 25 METROS

PISTOLA DEPORTIVA 25 METROS

AIRE COMPRIMIDO, CATEGORÍAS “A” Y “B” 10 METROS

Los horarios de actividades del club, serán los DÍAS SÁBADOS DE 1500HS A 1900HS y los DÍAS DOMINGOS DE 1000HS A 1300HS.

Para mayor información sobre horarios, inscripciones, trámites y actividades, los interesados podrán comunicarse con la institución a través de sus canales oficiales de Facebook e Instagram, o bien acercarse a la sede en los días y horarios mencionados.

LUCIANO CRESCITELLI

Secretario