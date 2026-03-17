El arte como herramienta educativa: DGE y Fundación Crear Vale la Pena impulsan un programa destinado a secundarias y primarias y espacios de infancias

La iniciativa, denominada Entornos Creativos para el Bienestar, incluye experiencias interactivas para estudiantes y de formación para docentes.

El Ministerio de Educación y la Fundación Crear Vale la Pena trabajan en conjunto para promover el arte como herramienta para el acompañamiento emocional y la construcción de espacios saludables en la comunidad educativa a través del programa Entornos Creativos para el Bienestar.

Se trata de una propuesta que fomenta experiencias artísticas interactivas en escuelas y espacios de infancias de toda la provincia, combinando teatro, juego, conversación y creación colectiva para trabajar temas que atraviesan a las juventudes en la actualidad. En una primera etapa, se sumaron las escuelas secundarias, y en abril se abrirán las inscripciones para las escuelas primarias.

La iniciativa quedó formalizada hoy mediante la firma de un acuerdo. El acto tuvo lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc y allí las autoridades anunciaron que se desarrollarán actividades durante todo el año.

Algunas instancias incluyen formación y capacitación para docentes, con el objetivo de fortalecer el uso del arte como herramienta pedagógica y de acompañamiento emocional en las escuelas.

Patricia Taboada, de la Fundación Crear Vale la Pena, explicó que «el objetivo es acercar las herramientas del arte, que tiende puentes, que facilita la expresión en sus diferentes formas. La idea es fortalecer la manera de expresar, de generar vínculos, de mediar las tensiones y construir el futuro que tanto anhelan nuestros chicos».

Por su parte, Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación, analizó que «todas las propuestas que tienen que ver con la creatividad, con el arte, con la posibilidad de expresión, impactan también en las comunidades. Y las capacitaciones para docentes que se darán a lo largo del año tienen como meta que los docentes, que están con los estudiantes a diario, tengan herramientas para convertir a la escuela en un lugar de bienestar»,

Finalmente, Verónica Álvarez Ocampos, a cargo de Infancias, aseguró: «Queremos escuchar a las infancias y adolescencias de la provincia y el espacio de escucha activa es importante para saber qué les está pasando».

De esta manera, el Gobierno de Mendoza continúa promoviendo políticas educativas y culturales que integran arte, bienestar y participación, generando espacios de escucha y expresión para estudiantes y comunidades educativas.

Las acciones requerirán el trabajo conjunto de las subsecretarías de Educación; de Infancias, Adolescencias y Juventudes y de Cultura para un abordaje integral en pos del bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Las propuestas del programa

Los ítems del proyecto incluyen algunos destacados, como:

“Hola, ¿Cómo va tu vida?”, una experiencia teatral interactiva que aborda problemáticas vinculadas a la ansiedad, la depresión, los miedos, los desafíos y situaciones de bullying que atraviesan las adolescencias.

“En Serio”, una experiencia teatral participativa orientada a la prevención del consumo de alcohol en menores de edad.

La idea surge de la Fundación Crear Vale la Pena, una organización con amplia trayectoria en proyectos de arte y transformación social.

La iniciativa se enmarca en investigaciones regionales y ha tenido un fuerte impacto en el ámbito educativo, con presentaciones en decenas de escuelas de Argentina y Latinoamérica.