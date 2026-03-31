Educación a distancia: apertura de nuevos cursos en Mendoza

El Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 3-456 de La Libertad agregará nuevos cursos con orientación en Bachiller en Economía y Administración.

Ante la alta demanda registrada en las inscripciones a educación a distancia en la provincia de Mendoza, el sistema educativo continúa ampliando su capacidad de respuesta. En este marco, el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 3-456 de La Libertad incorporará nuevos cursos a distancia, con orientación en Bachiller en Economía y Administración.

Actualmente, más de 8.000 personas se encuentran preinscriptas en esta modalidad, lo que ha requerido un proceso de organización progresiva para garantizar el ingreso de cada estudiante. Este crecimiento sostenido permitió no solo la apertura de nuevos cursos, sino también la ampliación de esta propuesta educativa en el departamento de Guaymallén, fortaleciendo la cobertura territorial.

Desde la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos se recuerda que las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año y que el cursado es no gradual, lo que permite a cada estudiante avanzar a su propio ritmo, de acuerdo con sus posibilidades y tiempos.

En este sentido, se recomienda a quienes ya se inscribieron o estén por hacerlo que comiencen a reunir y escanear la documentación requerida para agilizar el proceso administrativo. Incluye fotocopia de DNI, partida de nacimiento y, además, uno de los siguientes documentos: fotocopia del libro matriz legalizado, analítico incompleto o certificado de finalización de nivel primario.

La documentación deberá ser enviada de manera digital, escaneada y en condiciones legibles, a través de los correos oficiales que se informarán oportunamente.

Para consultas o más información, las personas interesadas pueden comunicarse mediante correo electrónico a depjasecretaria@mendoza.edu.ar o a través de los canales oficiales de contacto.

La educación a distancia continúa consolidándose como una alternativa flexible e inclusiva para jóvenes y adultos que buscan finalizar sus estudios secundarios, adaptándose a diferentes trayectorias educativas y realidades personales.