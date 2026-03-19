El calendario juega a favor del descanso y en contra de la rutina, ya que las próximas dos semanas tendrán apenas tres días hábiles debido a la seguidilla de feriados y días no laborables.

El primer corte llegará con el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El esquema arranca el sábado 21 y domingo 22, se extiende con el lunes 23 —declarado día no laborable con fines turísticos— y culmina el martes 24, feriado nacional.

Así, la próxima semana quedará reducida prácticamente a solo tres días laborales: miércoles, jueves y viernes.

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Pero el descanso no termina ahí. Apenas unos días después, llegará otro fin de semana extra largo vinculado a Semana Santa y al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En este caso, el jueves 2 de abril será feriado y día no laborable, seguido por el viernes 3 (Viernes Santo), lo que vuelve a generar una semana con actividad mínima.

De esta manera, se repite el esquema: solo lunes, martes y miércoles serán días plenamente laborales, antes de otro parate de cuatro jornadas consecutivas.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/se-acercan-dos-semanas-con-solo-tres-dias-laborables-por-los-feriados/