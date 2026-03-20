Demuestran el valor biotecnológico de microalgas nativas de la provincia de Tucumán

El grupo de Fitoquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), integrado por científicos del CONICET con experticia en distintas disciplinas científicas, publicó recientemente un estudio que da cuenta del potencial biotecnológico de un conjunto de microalgas de agua dulce, autóctonas de la provincia de Tucumán. Los resultados de la investigación fueron presentados en la revista especializada Algal Research, y arrojan evidencia contundente acerca de la capacidad de estos microorganismos para el desarrollo de aplicaciones innovadoras.

El trabajo se centra en el análisis de la plasticidad metabólica de microalgas aisladas del Embalse Celestino Gelsi (El Cadillal); es decir, en la capacidad de estos microorganismos para modificar los compuestos que producen según las condiciones del ambiente y del cultivo. En este marco se evaluó cómo, bajo distintas condiciones controladas, tienden a modular la producción de pigmentos, compuestos fenólicos y otros metabolitos de interés biotecnológico incluyendo lípidos, proteínas y carbohidratos específicos.

“Cada microalga es diferente; tanto su genética como su metabolismo varían según el ambiente donde se desarrollan. Y aunque ya se conoce el potencial de variedades originarias de otras regiones, las especies locales pueden comportarse de manera distinta y producir bioproductos únicos. Por eso nos interesó estudiar las microalgas de Tucumán, ya que el hecho de entender su adaptación a distintas condiciones de cultivo nos permite inferir usos concretos y sostenibles de recursos propios del territorio”, explica la investigadora del CONICET Melina Sgariglia, coordinadora del estudio.

Los resultados alcanzados dan lugar a orientar la aplicación de biomasas microalgales específicas -conjunto de células microalgales generadas durante su cultivo- hacia la obtención de bioproductos de alto valor, como ingredientes para alimentos funcionales, bioinsumos agrícolas y aplicaciones ambientales. El equipo de investigación destaca que este avance aporta bases científicas para el desarrollo de iniciativas biotecnológicas con identidad regional, fortaleciendo el posicionamiento de Tucumán y del NOA como territorios con recursos biológicos propios y capacidades científico-tecnológicas para transformarlos en soluciones sustentables.

Aportes científicos y valor estratégico para la región

En este trabajo se describe a las microalgas como microorganismos fotosintéticos ampliamente distribuidos en ecosistemas marinos y de agua dulce, que presentan una reproducción rápida, una alta eficiencia fotosintética y una capacidad excepcional para convertir la energía solar en biomasa bajo condiciones controladas, atributos que sustentan su importancia ecológica y su creciente relevancia biotecnológica.

El equipo científico logró demostrar que la microalga local Chlorella sp. presenta una alta capacidad de adaptación metabólica frente a cambios en las condiciones de cultivo, permitiéndole modular la producción de pigmentos, compuestos fenólicos y otros metabolitos de importancia biotecnológica. “Esta plasticidad metabólica demuestra en parte la capacidad de las microalgas nativas para modular la síntesis de bioproductos según las condiciones del cultivo lo que subraya la relevancia de identificar cepas con perfiles metabólicos distintivos para el diseño de procesos productivos y esquemas de biorrefinerías”, señala la farmacéutica y doctora en bioquímica.

Desde una perspectiva estratégica, esta línea de investigación apuesta a fortalecer la economía del conocimiento en la región, al generar saberes con potencial de transferencia hacia sectores productivos específicos. Además, busca sentar bases para el desarrollo de tecnologías orientadas al aprovechamiento sustentable de recursos locales y la oportunidad de generar nuevas cadenas de valor, con menor impacto ambiental. En este sentido, la investigadora remarca que el presente trabajo se inscribe en los desafíos actuales de la ciencia pública vinculados a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo territorial, reforzando el rol del CONICET en el plano local en lo que refiere a la articulación entre conocimiento científico y las necesidades regionales.

“La publicación en Algal Research valida internacionalmente la calidad del trabajo realizado y consolida una línea de investigación emergente, en consonancia con los desafíos actuales de sostenibilidad y economía circular”, concluye la investigadora.