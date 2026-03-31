Cornejo envía una reforma de la Constitución provincial para que se declare la necesidad de incorporar la Autonomía Municipal para los 18 departamentos

En San Rafael, el Gobernador Alfredo Cornejo realizó el anunció. El mandatario confirmó que, de esta manera, la autonomía, quedará consagrada en la Constitución Provincial”. Además agregó que Mañana ingresará a la Suprema Corte un planteo de conflictos de poderes realizado por la vicegobernadora, Hebe Casado, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

El Gobernador Alfredo Cornejo anunció en San Rafael que enviarán a la Legislatura un proyecto para declarar la necesidad de reformar la Constitución provincial e incorporar una enmienda para que la autonomía municipal sea para los 18 departamentos. Luego, cuestionó con dureza el proceso impulsado en San Rafael y anticipó una presentación judicial por conflicto de poderes.

El mandatario provincial fijó una posición política clara respecto del debate por la autonomía municipal. Sostuvo que, “creemos que tienen autonomía, pero la vamos a consagrar en la Constitución Provincial”, y anunció que el miércoles ingresará a la Cámara de Diputados la iniciativa. El proyecto, explicó, incluirá en un único artículo el reconocimiento de la autonomía para los 18 departamentos.

Críticas al proceso en San Rafael

Luego, el Gobernador fue particularmente crítico con el proceso de convocatoria a una constituyente municipal en San Rafael, al que calificó como “institucionalmente débil”. Señaló que la ordenanza que dio origen a la convocatoria no contó con los dos tercios necesarios, no fue publicada en el Boletín Oficial y presentó objeciones jurídicas relevantes.

Cornejo señaló que, “históricamente, las gestiones municipales encabezadas por la familia Félix han promovido esta iniciativa”, aunque remarcó “que, a su entender, los municipios mendocinos ya cuentan con autonomía en el marco de la legislación vigente y la Constitución Nacional, aun cuando no esté expresamente incorporada en la Constitución provincial. En ese sentido, sostuvo que “los municipios en Mendoza tienen autonomía, reconocida por la Ley Orgánica y la Constitución Nacional, aunque no esté consagrada en la Constitución provincial”.

“Han hecho una cosa que tiene serias debilidades”, remarcó, y consideró que el bajo nivel de participación electoral evidencia la falta de interés ciudadano: “Fue a votar muy poca gente, menos de la mitad de los sanrafaelinos, para una cuestión tan seria”.

Conflicto de poderes

Asimismo, el Gobernador informó que las autoridades legislativas, Hebe Casado y Andrés Lombardi, impulsaron una acción ante la Suprema Corte de Justicia en el marco de un conflicto de poderes. Explicó que “cualquier modificación en materia de autonomía debe pasar por la Legislatura, y en este caso se ha omitido ese paso institucional”, por lo que se buscará que el máximo tribunal intervenga en el proceso en curso.

Posteriormente, Cornejo destacó que la propuesta de reforma contempla la posibilidad de que los municipios dicten sus propias cartas orgánicas, aunque con determinadas limitaciones. Al respecto, indicó que “se garantiza la autonomía para las funciones que los municipios ya ejercen, pero se establecen restricciones claras, como la imposibilidad de crear impuestos, manteniendo únicamente las tasas y contribuciones vinculadas a servicios”.

Para cerrar, adelantó que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el contenido del proyecto, el cual fue elaborado con la participación del Ministerio de Gobierno, Infraesctructura y Desarrollo Territorial y en consulta con autoridades legislativas y órganos de control, con el objetivo de asegurar “una solución institucional ordenada y acorde a los mecanismos previstos por la Constitución”.

Reforma constitucional y conflicto de poderes

Cornejo adelantó además que, en paralelo al envío del proyecto legislativo, las autoridades de ambas cámaras impulsarán una acción judicial ante la Corte por conflicto de poderes. El objetivo es frenar el proceso en curso en San Rafael y ordenar institucionalmente el tratamiento del tema.

“La forma más sana institucionalmente es que la Legislatura declare la necesidad de la reforma”, sostuvo, al tiempo que indicó que la iniciativa fue trabajada junto al equipo de Gobierno, autoridades legislativas y el asesor de Gobierno, y será sometida a consulta de la Fiscalía de Estado.