Cornejo dio la bienvenida a la élite mundial del maní, que se reúne en Mendoza

La segunda edición del World Peanut Meeting convocó a más de 300 actores clave del sector y posiciona a la provincia como escenario estratégico para el debate y los negocios.

El Gobernador Alfredo Cornejo participó este martes en el acto de apertura de la segunda edición del World Peanut Meeting (WPM), que por estos días convierte a Mendoza en el punto de encuentro de los referentes de la industria manicera. Organizado por la Cámara Argentina del Maní (CAM), el encuentro convocó en el Hotel Hilton a más de 300 asistentes, actores clave del sector.

Acompañaron al Gobernador la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, y la titular de ProMendoza, Patricia Giménez. Las autoridades provinciales fueron recibidas en el lugar por el presidente de la Cámara Argentina del Maní (CAM), Diego Bracco; el vicepresidente, Juan Carlos Novaira, y el director Ejecutivo de la entidad, Edoardo Fracanzani.

Como anfitrión, el mandatario provincial dio la bienvenida a los presentes y agradeció a la CAM por elegir a nuestra provincia como sede del encuentro.

“Es un gusto recibir a quienes forman parte de uno de los complejos agroindustriales más competitivos de la Argentina. El maní argentino es hoy un claro ejemplo de integración, tecnología y orientación exportadora, con un posicionamiento global construido sobre la calidad, trazabilidad y valor agregado”, reconoció Cornejo, y afirmó que Mendoza comparte esa visión de desarrollo.

“Las tendencias del consumo saludable y la creciente demanda de alimentos naturales encuentran en nuestra provincia un aliado estratégico”, prosiguió el Gobernador, y destacó que el crecimiento de nuestra agricultura está cada vez más vinculado a los frutos secos. “Hoy Mendoza representa el 64 por ciento de la producción nacional de nueces, el 76 del área plantada de almendras y avanza con fuerza el pistacho, uno de los cultivos con mayor proyección a nivel mundial”, detalló, aseguró que “este desarrollo no es casual: es el resultado de empresarios, equipos técnicos y asociaciones que han logrado construir una cadena integrada, profesional y con estándares internacionales orientadas claramente a los mercados externos”.

Para finalizar, el Gobernador invitó a los actores del sector que se reúnen hoy en Mendoza a consolidar ”un complejo agroalimentario argentino fuerte, donde el maní y los frutos secos puedan complementarse, compartir experiencia y potenciar su crecimiento para seguir ganando competitividad escalar, innovar y consolidar mercado”.

Un espacio para el intercambio y la proyección global

El World Peanut Meeting se desarrolla con una agenda de actividades pensadas para fortalecer la integración del sector a escala internacional. El encuentro combina conferencias especializadas con paneles de análisis sobre la oferta y demanda global. La sostenibilidad, la innovación tecnológica y las perspectivas comerciales de los principales mercados son algunos de los ejes que estructuran las jornadas, en las que también se reserva un lugar clave para el networking y la generación de contactos de alto valor.

Con el acompañamiento de entidades que promueven la inserción del país en los mercados globales, el programa incluye rondas de negocios y actividades complementarias que buscan mostrar el potencial productivo y cultural de la Argentina.

La industria del maní se destaca por su alto nivel de integración industrial y la constante incorporación de tecnología, lo que le permite cumplir con los estándares más exigentes del comercio internacional. En ese contexto, la realización de este encuentro en tierras mendocinas no solo refuerza el perfil de la provincia como anfitriona de eventos de primer nivel, sino que también la proyecta como una plataforma para la promoción de inversiones y el desarrollo productivo articulado con sectores estratégicos.