Confirmaron el primer caso en la Argentina de Mpox Clado Ib, una variante más contagiosa y severa de la viruela símica

Este año ya se habían confirmado otros cinco casos dl clado II (cuatro en la Ciudad y uno en Río Negro), sin embargo, es una variante menos severa y contagiosa. En este marco, las autoridades instaron a que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global: en 2026 se han confirmado 14 casos de este clado en la Región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (9), Canadá (2), Brasil (2), México (1) y la Argentina (1). También se documentó transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

“La cartera sanitaria solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros. Se recomienda el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención. También se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos”, recomendaron las autoridades.

En paralelo, en el boletín se informó la detección de dos nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K), en relación a la Influenza A (H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los pacientes confirmados en semanas previas. De esta manera, el número de acumulados llegó a 87, distribuidos en 20 jurisdicciones del país.

También se hallaron 12 nuevos casos de coqueluche, una patología respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. En total, este año se registraron 215 contagios, con una incidencia acumulada de 0,46 por cada 100.000 habitantes. “Si bien estos datos aún superan las cifras observadas para el mismo período de años anteriores, la tendencia general de las últimas semanas muestra una disminución respecto a los picos de finales de 2025″, alertaron desde la cartera.

El coqueluche es una patología que presenta un comportamiento cíclico, con picos epidémicos que ocurren habitualmente cada 3 a 5 años. El brote registrado en 2025 alcanzó a 22 jurisdicciones, pero se concentró principalmente en Tierra del Fuego, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad, Santa Fe y Córdoba, mientras que el brote de 2023, que había registrado el mayor número de casos post pandemia, se produjo a expensas de la provincia de Salta que aportó más del 85% de casos confirmados.

Gentileza;https://www.lanacion.com.ar/sociedad/confirmaron-el-primer-caso-en-la-argentina-de-mpox-clado-ib-una-variante-mas-contagiosa-y-severa-de-nid17032026/