Combustibles: la nafta ya subió hasta 16% y prevén más aumentos por la escalada del petróleo

Los combustibles ya acumulan subas de hasta 16% y podrían seguir ajustándose si se mantienen los precios internacionales. El conflicto en Medio Oriente complica el escenario y limita el margen para contener los aumentos.

Según pudo averiguar Ámbito , los precios de la nafta y el gasoil ya acumulan incrementos de entre 13% y 16% cuando se intensificaron los enfrentamientos en la región, y podrían registrar nuevas subas de hasta 5 puntos porcentuales adicionales en las próximas semanas, aunque no de manera inmediata.

El ajuste en los surtidores responde al encarecimiento del crudo en los mercados internacionales. En los últimos días, el barril de Brent superó los u$s110, en un escenario de alta volatilidad que refleja la incertidumbre sobre el abastecimiento global de energía .

La situación se agravó a partir de los ataques en la región del Golfo, que afectaron infraestructuras clave en países productores y redujeron las expectativas de oferta, generando un cambio de percepción en los mercados: de un impacto transitorio a uno potencialmente más estructural.

En el plano local, los incrementos ya comenzaron a trasladarse a los precios finales. En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de YPF pasó de un promedio de $1.738 a $1.803 en pocos días, mientras que la nafta premium (Infinia) subió de $1.899 a $1.975 y el gasoil también registró ajustes relevantes .

Si bien desde YPF señalaron que intentarán “amortiguar” los aumentos, el margen para hacerlo es limitado frente a la dinámica internacional. La evolución de los precios también depende de la reacción del resto de las petroleras, como Shell, Axion y Puma, en un mercado que funciona bajo criterios de competencia.

Especialistas del sector energético advierten que, si los precios internacionales se mantienen en los niveles actuales, el traslado a surtidores será inevitable. El exsecretario de Energía Daniel Montamat sostuvo que los nuevos reajustes resultan prácticamente seguros en este contexto .

Además, el mercado local aún no refleja completamente el nivel de precios internacionales. Según estimaciones del sector, cuando el barril se ubicaba en torno a los u$s87-88, los combustibles en Argentina ya se encontraban por debajo de la paridad de importación: alrededor de 6% en naftas y hasta 16% en gasoil. Con valores actuales más elevados, esa brecha tiende a ampliarse.

Qué es el export parity

El trasfondo es la aplicación del concepto de “paridad de exportación”, que busca alinear los precios internos con las referencias internacionales para garantizar la rentabilidad del sector y sostener la generación de divisas. Sin embargo, este criterio también implica que los shocks externos se trasladan, tarde o temprano, al mercado doméstico.

Aun así, el Gobierno intenta moderar el impacto inflacionario. En los últimos días, la Secretaría de Energía decidió postergar el inicio del período estacional de importación de gas natural licuado (GNL), lo que demorará el traslado de mayores costos al sistema hasta al menos mayo.

Esta decisión se enmarca en la preocupación oficial por el efecto de los combustibles sobre la inflación, en un momento en el que el proceso de desaceleración de precios aún muestra fragilidad frente a shocks externos.

Pese a estos intentos de contención, la volatilidad internacional sigue siendo el principal condicionante. “El barril sube a u$s116 y baja a u$s106 según la evolución del conflicto y lo que ocurra en el estrecho de Ormuz”, advirtió Montamat, al describir un escenario de alta incertidumbre .

En este contexto, la trayectoria de los precios de los combustibles en Argentina dependerá, en gran medida, de la evolución del conflicto geopolítico y de su impacto sobre el mercado energético global. Mientras tanto, la presión alcista ya comenzó a sentirse en los surtidores y todo indica que podría continuar en el corto plazo.

Fuente:https://www.ambito.com/energia/combustibles-la-nafta-ya-subio-16-y-preven-mas-aumentos-la-escalada-del-petroleo-n6258735