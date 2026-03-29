El Gran Premio de Japón dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. El argentino, que largó desde la 15° posición, finalizó la carrera en el puesto 16 tras batallar en un circuito de Suzuka que no dio tregua. Pese a un inicio prometedor donde escaló posiciones, la fortuna le dio la espalda cuando un accidente ajeno neutralizó la competencia en el momento menos oportuno para su estrategia.

Una largada agresiva y el avance en pista

Colapinto inició la jornada con decisión. En los primeros metros, aprovechó un arranque dubitativo de Nico Hülkenberg para ganar un lugar y, apenas tres vueltas después, ejecutó una gran maniobra para superar al brasileño Gabriel Bortoleto. Con un Alpine que respondía bien en las curvas rápidas, el joven de Pilar se asentó en la 13° ubicación y mantuvo un duelo directo con Liam Lawson.

El plan de carrera parecía marchar sobre ruedas. En la vuelta 18, el equipo Alpine llamó a Franco a los boxes para realizar un cambio de neumáticos (medios por duros) en una detención eficiente de 2.9 segundos. Al regresar a pista, el argentino logró sobrepasar a Sergio “Checo” Pérez y se preparaba para rodar con aire limpio, buscando alcanzar la zona de puntos.

El Safety Car que sentenció su posición

Sin embargo, el destino cambió en la vuelta 22. Oliver Bearman sufrió un violento choque con su Haas que obligó la salida inmediata del Auto de Seguridad. Este incidente no solo detuvo el avance de Colapinto, sino que benefició a sus competidores directos, quienes aprovecharon la neutralización para realizar sus paradas en boxes “gratis”, regresando a pista por delante del argentino.

Desde ese momento, Franco quedó relegado al 16° lugar, justo detrás de su excompañero en Williams, Carlos Sainz. Aunque intentó presionar al español durante el último tramo de la carrera, la dificultad para los sobrepasos en Suzuka le impidió avanzar más.

El contraste con Gasly y lo que viene

Mientras Colapinto lidiaba con el tráfico, su compañero de equipo Pierre Gasly logró esquivar los problemas y finalizó en una destacada 7° posición, sumando puntos valiosos para la escudería francesa. La victoria quedó en manos del joven Kimi Antonelli (Mercedes), quien con este triunfo se convirtió en el nuevo líder del campeonato mundial.

Tras esta exigente gira asiática, la Fórmula 1 entra en un receso de un mes debido a la cancelación de las fechas en Medio Oriente. La acción para Franco Colapinto volverá el próximo 3 de mayo en el Gran Premio de Miami, donde el argentino buscará revancha en suelo estadounidense.

Con información de Infobae y TyC Sports.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/deportes/franco-colapinto-en-el-gp-de-japon-el-argentino-termino-16-en-una-carrera-accidentada-en-suzuka/