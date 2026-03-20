Centros de competidores llegan a San Rafael para la 4 edición del «Reto al Cañon del Atuel»

Este fin de semana San Rafael será sede de una gran competencia deportiva de Trail Running denominada “Reto al Cañón del Atuel”. Este fin de semana San Rafael será sede de una gran competencia deportiva de Trail Running denominada “Reto al Cañón del Atuel”.

El certamen, que cuenta con apoyo del municipio, se disputará este domingo 22 de marzo y cuenta con un total de 660 inscriptos de diferentes partes de la Argentina.

Las actividades, en un escenario fascinante a orillas del Río Atuel, comenzarán desde las 7.45 de la mañana y las distancias competitivas serán de 12, 22 y 42 kilómetros, mientras que hay una opción “participativa” de 6 kilómetros.

“Esperamos participantes de Córdoba, Neuquén, La Pampa y otras provincias. En total tenemos 660 inscriptos”, destacó Raúl “Tato” Garavaglia, uno de los organizadores del evento. “Esperamos participantes de Córdoba, Neuquén, La Pampa y otras provincias. En total tenemos 660 inscriptos”, destacó Raúl “Tato” Garavaglia, uno de los organizadores del evento.

Hasta el viernes 20 hay tiempo de anotarse a través del el WhatsApp 2604309066. El sábado se hará la entrega de kit y el domingo, tras completar los circuitos se realizará la premiación y sorteos.

“Es un evento deportivo que trae mucho movimiento para el departamento, tanto en lo económico como en lo turístico, y que -con los años- se va consolidando como una de las carreras de Trail Running más importantes a nivel nacional”, explicó la Directora de Deportes del Municipio, Alejandra Bajbuj