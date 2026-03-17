Calendario Ambiental 2026: Conocé las principales fechas que promueven el cuidado del ambiente en Malargüe

El Calendario Ambiental 2026 presentado por la Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, reúne las principales fechas vinculadas al cuidado del ambiente y la promoción de prácticas sostenibles a lo largo del año. La iniciativa busca promover la educación ambiental y generar instancias de reflexión y acción en la comunidad.

El cronograma comienza en enero, declarado como el Mes de la Educación Ambiental, con el 26 de enero como Día de la Educación Ambiental, una fecha destinada a reforzar la importancia del aprendizaje y la concientización sobre el cuidado del entorno.

En febrero, el foco está puesto en los humedales, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y la regulación del agua. El 2 de febrero se celebra el Día de los Humedales, destacando su rol en el equilibrio ambiental.

Durante marzo, considerado el Mes del Agua, se conmemoran dos fechas relevantes: el 21 de marzo, Día Mundial de los Glaciares, y el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, ambas orientadas a sensibilizar sobre la importancia de preservar las reservas hídricas del planeta.

En abril, el calendario marca el Mes de la Tierra, con el 22 de abril como Día de la Tierra, una jornada global dedicada a promover acciones para proteger el planeta.

El Mes del Reciclaje llega en mayo, cuando el 7 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje, promoviendo la reducción de residuos y el uso responsable de los recursos. Además, el 21 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

Junio es el Mes del Ambiente, con el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente, una de las fechas ambientales más importantes a nivel internacional.

En julio, el calendario promueve la reducción del uso de plásticos con el 3 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas Plásticas.

Durante agosto, dedicado a los árboles, se celebran el 1 de agosto, Día de la Pachamama, y el 15 de agosto, Día del Árbol, además de actividades vinculadas al árbol nativo entre el 25 y el 30 de agosto.

En septiembre, el eje es la salud ambiental, con el 7 de septiembre como Día Mundial del Aire Limpio por un Cielo Azul.

El calendario continúa en octubre, Mes del Cambio Climático, con el 13 de octubre, Día Mundial de la Reducción del Riesgo de Desastres, y el 21 de octubre, Día del Cambio Climático.

En noviembre, se destacan fechas locales como el 10 de noviembre, Día de la Flor Provincial, y el 16 de noviembre, Día de Malargüe.

Finalmente, diciembre cierra el año con el 11 de diciembre, Día Mundial de las Montañas, una jornada para reflexionar sobre la importancia de estos ecosistemas.

Desde el municipio destacaron que el calendario busca servir como guía para instituciones educativas, organizaciones y vecinos que deseen sumarse a actividades de concientización y cuidado del ambiente durante todo el año.