Anabel Fernández Sagasti busca penalizar el uso de Inteligencia Artificial para la creación de pornografía

La iniciativa responde a un crecimiento exponencial de casos en los que se utilizan rostros de mujeres y menores para «montarlos» sobre cuerpos desnudos mediante aplicaciones de IA. Al no requerirse una «víctima real» para configurar el delito en casos de apariencia infantil , la ley busca desarticular la industria de pornografía sintética que simula minoridad.

«La tecnología no puede ser un vacío legal para vulnerar la intimidad de las personas. Hoy, una IA puede destruir la vida de una mujer o de un menor en segundos; el Estado debe castigar con firmeza la creación y distribución de estos contenidos», señala la fundamentación del proyecto.

Claves del proyecto de Anabel Fernández Sagasti

-Contenidos sintéticos: se penaliza la creación y difusión de «deepfakes» sexuales con prisión de 3 a 6 años.

-Tenencia para consumo: se establece prisión de un mes a un año para quien posea este material a sabiendas de su origen ilícito.

-Protección de la intimidad: se reforma el artículo 155 para castigar con hasta 3 años de cárcel la difusión de imágenes obtenidas en ámbitos de privacidad (cámaras ocultas o hackeos), aun si fueron grabadas originalmente con consentimiento.

-Combate a la sextorsión: se modifica el artículo169 para incluir explícitamente la amenaza de difusión de documentos íntimos como una modalidad de extorsión, elevando las herramientas judiciales para combatir este delito.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/politica/anabel-fernandez-sagasti-busca-penalizar-el-uso-inteligencia-artificial-la-creacion-pornografia-n5984174