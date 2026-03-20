La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, llegará a Mendoza este viernes para fortalecer el vínculo federal mediante el uso de tecnología aplicada a la lucha contra el crimen. La visita será fugaz y el Gobierno aún no define el horario de la actividad.

Según se conoció, la funcionaria se reunirá con la ministra, Mercedes Rus, para avanzar en un acuerdo de cooperación que permitirá que la Policía Federal Argentina trabaje junto a los laboratorios de balística locales.

Un laboratorio único en el país para frenar el delito

La visita de la funcionaria no es casualidad, sino que responde al protagonismo que ganó Mendoza en la reciente reunión del Consejo de Seguridad Interior en Córdoba. En ese encuentro, Rus expuso los avances de la provincia en investigación criminal. Además, destacó que Mendoza es actualmente la única jurisdicción del país que posee un área científica de identificación balística conectada directamente con Interpol.

Este sistema, que ahora será compartido con las fuerzas federales en Buenos Aires bajo un esquema de «interoperabilidad», es una herramienta política y técnica clave para frenar el mercado ilegal de armas de fuego.

Según explicó Rus, este avance permite combatir el traslado ilegal de armamento, un problema que afecta la seguridad de Mendoza y de toda la Argentina, posicionando a la provincia como un modelo a seguir para el resto de las gestiones del país.

Fuente:https://617.news/alejandra-monteoliva-desembarca-en-mendoza-para-sellar-un-acuerdo-con-mercedes-rus/