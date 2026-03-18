A pedido del público vuelve «El Señor de los Anillos Sinfónico»

Tras agotar varias funciones, el sábado 21, a las 21, la Orquesta Barroca de Mendoza regresa al Teatro Independencia con una propuesta que invita al público a sumergirse nuevamente en la épica sonora de la Tierra Media.

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, presenta el concierto El Señor de los Anillos Sinfónico, un espectáculo dedicado a la música de la emblemática trilogía cinematográfica basada en la obra de J. R. R. Tolkien.

El programa propone un recorrido musical por algunos de los momentos más memorables de las películas dirigidas por Peter Jackson, a través de la banda sonora compuesta por Howard Shore, considerada una de las más celebradas del cine contemporáneo.

Mediante una selección de suites sinfónicas de The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings: The Two Towers y The Lord of the Rings: The Return of the King, el concierto invita al público a revivir la épica historia mediante una de las bandas sonoras más reconocidas del cine.

Las entradas están disponibles a través de Entradaweb.com.ar o en la boletería del Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

Acerca de la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.

En los últimos años, la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.

Bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, acercando la música orquestal a públicos de todas las edades a través de conciertos innovadores y de gran impacto artístico.

Sobre el maestro Hugo Mariano Peralta

Hugo Mariano Peralta es un director de orquesta mendocino con formación académica en Argentina, Brasil e Italia. Es licenciado en Dirección Coral por la Universidad Nacional de Cuyo y Magíster en Dirección Orquestal por la Universidad Nacional de las Artes (Buenos Aires), bajo la tutela del Maestro Mario Benzecry. Complementó su formación en la Universidad de São Paulo (Brasil) y en Vicenza (Italia), además de participar en numerosas masterclasses con reconocidos maestros internacionales.

Ha dirigido diversas agrupaciones en Argentina, Perú, Brasil, Italia y Ecuador, entre ellas la Orquesta Sinfónica del Cusco, la Orquesta de Cámara de la Universidad de São Paulo, la Orquesta Filarmónica de Vicenza, la Orquesta Municipal Antonio Vivaldi de Guayaquil y la Orquesta Sinfónica del Chaco.

Actualmente es director titular y gerente de la Orquesta Barroca de Mendoza, con la cual ha abordado un repertorio que va desde Bach, Vivaldi y Mozart hasta producciones sinfónicas de Astor Piazzolla, Queen y Gustavo Cerati. También ha dirigido obras corales y de ópera, destacándose el Réquiem de Mozart, el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo y la ópera El elixir de amor de Gaetano Donizetti.

En 2022, fue distinguido por el Consejo Empresario Mendocino como Joven Mendocino Destacado en la categoría Liderazgo, Compromiso, Innovación y Logros Culturales.