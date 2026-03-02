2 de Abril: San Rafael conmemora a los Veteranos y Caídos en Malvinas

El Municipio de San Rafael junto al Centro de Veranos de Malvinas de San Rafael (CEVEMA) dieron a conocer el cronograma de actividades que comenzará el miércoles por la noche con la tradicional caminata y posterior vigilia.

La concentración será a las 20:15 en la Rotonda del Mapa, desde donde, alrededor de las 21 horas, partirá hacia el Monumento del Cristo de Las Paredes. La llegada está prevista cerca de las 23:45, momento en el que se dará inicio a la vigilia con un recibimiento que incluirá chocolate caliente y tortitas.

Al dar la medianoche se realizará el minuto de silencio, acompañado de testimonios y distintas actividades conmemorativas, en un espacio de encuentro que se extenderá aproximadamente hasta las 2:30.

Las actividades continuarán en la mañana del jueves 2 de abril con el acto oficial, que se llevará a cabo a las 10 horas en el monumento ubicado en el cruce de las Rutas 143 y 150.

Posteriormente, los veteranos se sumarán del tradicional acto en Villa 25 de Mayo por un nuevo aniversario del Fuerte San Rafael del Diamante.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Héctor “Tachi” Flores, excombatiente de Malvinas e integrante de CEVEMA, destacó el valor de estas iniciativas y la participación de la comunidad “Es muy importante que la gente nos acompañe, porque es la manera de mantener viva la memoria, reconocer a nuestros veteranos y recordar a quienes no volvieron. Malvinizar es también transmitir a las nuevas generaciones el significado de esta fecha y el sacrificio de nuestros camaradas”.

Un año más para rendir homenaje, fortalecer la memoria colectiva y reafirmar el compromiso de mantener vivo el recuerdo de quienes defendieron la soberanía nacional en el Atlántico Sur en 1982.