Una familia mendocina necesitó más de un millón de pesos para no ser pobre en octubre

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) difundió este miércoles el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre en Mendoza. Junto a este informe, se publicaron las actualizaciones de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicadores que reflejan el costo de vida en la provincia.

De acuerdo con los datos oficiales, una familia tipo de cuatro personas necesitó $1.092.788,49 mensuales para superar la línea de pobreza. En tanto, para no caer en la indigencia, ese mismo grupo familiar debió contar con ingresos de al menos $447.864,14.

Por su parte, en el caso de una persona sola, la DEIE indicó que la canasta básica total alcanzó los $353.653,23 para evitar la pobreza, mientras que la canasta alimentaria mínima fue de $144.939,85 para no ser considerada indigente.

Estos valores están directamente relacionados con el comportamiento de los precios en el Gran Mendoza. Según el informe, la inflación provincial de septiembre fue de 2,4%, lo que impactó en el costo general de bienes y servicios esenciales.

Qué mide la Canasta Básica

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) contempla los productos necesarios para cubrir las necesidades nutricionales de una persona promedio, de acuerdo con los hábitos de consumo locales. Los hogares cuyos ingresos no alcanzan ese valor se clasifican como indigentes o en pobreza extrema.

Entre los alimentos que integran esta canasta se incluyen pan, arroz, fideos, harinas, papas, legumbres, frutas, carnes, huevos, leche, queso, aceite, bebidas, azúcar, café, té y yerba, entre otros.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) incorpora además otros bienes y servicios esenciales -como transporte, vestimenta, educación y salud- que definen el umbral de la línea de pobreza. Aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores a este valor se consideran pobres.

Rendimiento inflacionario en el Gran Mendoza