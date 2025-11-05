Trabajo interdisciplinario – CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, realizó una jornada se llevó a cabo una actividad articulada entre los espacios curriculares de Lengua Extranjera Inglés y Lengua, a cargo de las profesoras Belén Montoya y Adriana García. realizó una jornada se llevó a cabo una actividad articulada entre los espacios curriculares de Lengua Extranjera Inglés y Lengua, a cargo de las profesoras Belén Montoya y Adriana García.

La propuesta tuvo como eje temático los aprendizajes específicos de clothes (ropa) y seasons (estaciones del año), integrando vocabulario y expresiones a través de actividades lúdicas y creativas.

En este marco, los estudiantes elaboraron spring hats (sombreros de primavera), producciones que formarán parte de la muestra institucional Expo CEBJA 2025. La experiencia permitió vincular los aprendizajes específicos vinculando a colours (colores), numbers (números), favoreciendo la comprensión y la pronunciación en un contexto ameno y significativo. En este marco, los estudiantes elaboraron spring hats (sombreros de primavera), producciones que formarán parte de la muestra institucional Expo CEBJA 2025. La experiencia permitió vincular los aprendizajes específicos vinculando a colours (colores), numbers (números), favoreciendo la comprensión y la pronunciación en un contexto ameno y significativo.

Las docentes destacaron la excelente predisposición, la colaboración mutua y el entusiasmo de los estudiantes al participar en una propuesta que articula y fomenta el trabajo cooperativo.