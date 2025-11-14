Todo listo para el gran desfile por el 75° Aniversario de Malargüe: convocan a la puntualidad y al acompañamiento de la comunidad

En el marco de los preparativos por el 75° Aniversario de Malargüe, la Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, anunció que el tradicional desfile cívico, escolar e institucional se desarrollará con inicio a las 9:30 hs., pidiendo especialmente puntualidad y orden a las instituciones y al público en general.

El profesor Gustavo Cabaña, a cargo de la Dirección de Educación, explicó que el desfile mantendrá la misma dinámica que el año pasado, con un orden establecido y horarios de concentración diferenciados para cada nivel educativo e institución, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar el desarrollo fluido del evento.

El desfile será abierto oficialmente por la Banda de Música de la Policía, seguida por las escuelas de nivel inicial, escuelas especiales, escuelas primarias urbanas y rurales, CAEs, escuelas secundarias, terciarios y otras entidades educativas, además de fuerzas de seguridad, organizaciones sociales, academias privadas, municipales y talleres, organizaciones deportivas y, finalmente, las agrupaciones gauchas.

Desde la organización se recuerda que el listado con el orden y horario de concentración ya esta disponible desde este jueves 13 de noviembre en los medios oficiales del municipio, y se solicita a la comunidad prestar atención a esta información para contribuir al éxito de la jornada.

Listado de Orden del Desfile Cívico Militar descargalo desde aquí:

Una vez finalizado el desfile, los vecinos podrán disfrutar de las celebraciones en el Parque Raíces Malargüinas, donde habrá artesanos, propuestas gastronómicas y destrezas gauchas con entrada libre y gratuita, en un espacio pensado para el encuentro y la alegría compartida.

Por su parte, Héctor Arroyo, a cargo de Relaciones con la Comunidad, expresó su satisfacción por ser parte de este aniversario de diamante, destacando el entusiasmo con el que las distintas áreas municipales trabajan para ofrecer múltiples actividades a lo largo de los festejos.

A su vez, Juan Pablo Pardo, director de Deportes, informó que este jueves por la tarde llegarán los niños de las zonas rurales para participar de las Olimpíadas Deportivas. “A partir de las 19:00 hs. realizaremos la concentración general en el reloj de la ciudad para luego trasladarnos al Polideportivo Malal Hue, donde se hará un cálido acto de bienvenida para nuestros chicos rurales”, explicó, invitando a toda la comunidad a acompañar con alegría y apoyo esta esperada actividad.

Con gran expectativa y emoción, Malargüe se prepara para vivir una jornada histórica, donde se reflejará el orgullo, la unión y la identidad de su gente, en homenaje a 75 años de historia, esfuerzo y crecimiento compartido.