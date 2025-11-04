San Rafael, Mendoza martes 04 de noviembre de 2025
Todo listo para comenzar asfalto en Av. El Libertador de Juan XXIII a Vélez Sarsfield

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 4 noviembre, 2025

Tras concluir con los trabajos de estabilización e imprimado, en los próximos días se comenzará a colocar la carpeta asfáltica definitiva en el tramo de Avenida El Libertador de Juan XXIII a Vélez Sarsfield.

Se trata de una obra estratégica en materia de ordenamiento vial que incluyo la apertura de 600 metros de trazado.

El trayecto está previsto como un importante corredor vial que permite descomprimir el tránsito y generar más agilidad de circulación.

Como obras complementarias se realizó la colocación de un semáforo, nuevas luminarias y también tareas de parquizado.

En una etapa posterior también se prevé trabajar en el trazado de El Libertador entre Irene Curie y Juan XXIII, para generar una conexión directa desde el centro de la Ciudad.

El objetivo, además de agilizar el tránsito en zonas de alto caudal vehicular, es revalorizar propiedades y profundizar el desarrollo del sector.

 

