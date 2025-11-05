Tiro Sanrafaelino

El pasado Martes 21 de octubre, las deportistas del Tiro Federal Argentino de San Rafael, Jazmín Morales y Josefina Mella, junto a sus entrenadores Iván Haddad y Danilo Ugas, fueron reconocidos por el Gobierno de la Provincia por su destacada trayectoria.

Se destaco a Jazmín por los logros obtenidos en los Juegos Evita que obtuvo la medalla de plata y a Josefina en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 por su medalla de bronce. La entrega de las distinciones se realizó, con la participación de la vicegobernadora Dra. Hebe Casado, quien encabezó el acto.

Días más tarde, el Viernes 31 de octubre, Jazmín Morales recibió un nuevo reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de San Rafael, en un acto donde se destacó el esfuerzo, la constancia y el compromiso de la joven deportista mendocina.

Estas distinciones ponen en valor el trabajo conjunto de atletas y entrenadores que, con dedicación y pasión, representan a la provincia en competencias locales y nacionales.

El Jueves 6 de noviembre, Los atletas del Tiro Federal Argentino de San Rafael se hicieron presentes en el Polideportivo N°1. El reconocido lugar fue escenario de una jornada llena de movimiento, alegría y participación durante el Festival de la Educación Física, un evento que reunió a estudiantes, docentes y familias de todo el departamento. La actividad fue organizada por las Supervisoras de las secciones 7 y 10 de Educación Física de la Dirección General de Escuelas (DGE), junto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Rafael, y contó con la colaboración del Instituto de Educación Física Jorge Coll y la Fundación Educativa Santísima Trinidad.

Durante la jornada, los estudiantes de 4to y 5to año, participaron en distintas propuestas recreativas y deportivas que destacaron la importancia del movimiento, el trabajo en equipo y los valores de la educación física.

Por parte de nuestro club, se realizaron demostraciones, circuitos deportivos y la oportunidad de utilizar el equipamiento de la escuela de tiro por medio del sistema “Scatt” que simula el recorrido del TIRO EN SECO.

El Domingo 02 de noviembre se desarrolló una nueva instancia del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2025, denominado “Ángel ‘Lalo’ y Nicolás Gentile”, en la disciplina de Pistola Deportiva, completando así su 5ta Fecha de competencia.

25M PISTOLA DEPORTIVA (5t a fecha )

1ro. Rodrigo Guevara 324 ptos

2do. Adrián Lipparelli 302 “

3ro. Raúl Mancini 275 “

4to. Armando Lipparelli 261 “

5to. Luciano Crescitelli 237 “

6to. Maximiliano Miranda 211 “

Ya llegando a su fin la 6ta Fecha y Prueba Final del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2025, en la disciplina de Pistola Deportiva se llevará a cabo el Domingo 30 de noviembre

Luciano Crescitelli

Secretario