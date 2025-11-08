Vialidad Mendoza rehabilitó el tránsito en el circuito del Cañón del Atuel (RP 173), en San Rafael, luego de que permaneciera intransitable este viernes a causa de las abundantes precipitaciones registradas el jueves.

Luego de recorrer el circuito completo y realizar una inspección detallada, la Dirección Provincial de Vialidad decidió la reapertura del camino turístico que une los diques de Valle Grande y El Nihuil, a través de un paseo de montaña que bordea el río Atuel.

El aviso de intransitabilidad a primera hora de la mañana se debió a que la calzada, de ripio, continuaba demasiado húmeda, lo que podía provocar el atascamiento de vehículos.

Asimismo, circular en esas condiciones habría acelerado el deterioro del camino, por lo que se esperó que el terreno secara lo suficiente para recuperar su óptima transitabilidad.

Una vez cumplidas estas condiciones, el Cañón del Atuel fue nuevamente habilitado sin necesidad de intervenciones con equipos pesados de la DPV, ya que las lluvias no ocasionaron daños ni derrumbes.