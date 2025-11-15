San Rafael, Mendoza 15 de noviembre de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

Se abrió la traza de calle Sardi hasta Tirasso

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 15 noviembre, 2025

En los últimos días quedó habilitada la nueva traza de calle Carlos Sardi hacia la avenida Tirasso.

Gracias a un convenio con los vecinos propietarios se pudieron abrir 700 metros de camino, extendiendo la traza y agilizando la conectividad en un sector que tiene un amplio crecimiento habitacional.

Una vez logrados los convenios se realizaron los movimientos de suelo y la apertura del trazado, el cual ya se encuentra habilitado al tránsito vehicular.

Hay que remarcar que -hasta ahora- para llegar hasta el cruce de Tirasso había que realizar un extenso “rodeo” de más de 1,1 kilómetro.

El nuevo trayecto, que actualmente es de suelo natural, permite mejorar la conexión y generar un importante ahorro de tiempo para los usuarios.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail