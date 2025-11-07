Cabe destacar que la inscripción y validación de documentación se llevará a cabo desde el lunes 11 de noviembre hasta el jueves 20 del mismo mes a las 23.59, por GEI rol eventos 2026-MIEE-Movimiento de Ingreso Anual Educación Especial, o mediante envío de documentación al correo oficial movimientosespecial@gmail.com para quienes no accedan al evento.

