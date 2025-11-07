Reabre el Mercado Artesanal Mendocino en Malargüe: un regreso que celebra nuestra identidad cultural

En un clima de celebración y reencuentro con nuestras raíces culturales, el Mercado Artesanal Mendocino (M.A.M.) anuncia la reapertura de su sede en Malargüe, en el marco del 48° aniversario de esta histórica institución dedicada a la preservación y difusión de la artesanía local. La construcción colectiva del arte popular vuelve a tener su espacio activo en el departamento.

El evento tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 11:00 hs, en Pasaje La Ortegüina (Ruta 40 Norte s/n), donde artesanos, familias y visitantes podrán compartir un momento de encuentro, intercambio y reconocimiento del trabajo manual que representa la esencia de la identidad mendocina.

La reapertura del M.A.M. en Malargüe no solo implica la continuidad de un espacio de comercialización, sino también la valorización del patrimonio cultural, la transmisión de saberes tradicionales y el acompañamiento al sector artesanal, cuyo rol en la economía regional es tan relevante como su aporte a la identidad colectiva.

La invitación está abierta a toda la comunidad y a quienes deseen conocer, disfrutar y apoyar el talento de las manos que transforman materia prima en cultura viva.