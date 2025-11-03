Qué alimentos vegetales tienen más hierro que la carne y cómo potenciar su absorción

La deficiencia de hierro es uno de los déficits nutricionales más comunes en el mundo, y no afecta solo a quienes siguen dietas restrictivas. Aunque este mineral suele vincularse a la carne roja, diversos alimentos de origen vegetal pueden igualar —e incluso superar— su aporte.

Según nutricionistas citados por Real Simple, opciones como espinacas, lentejas y garbanzos no solo brindan una dosis importante de hierro, sino que además fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la digestión y aportan energía sostenida, demostrando que una alimentación equilibrada puede ser tan poderosa como sabrosa.

Este dato resulta relevante para quienes buscan reducir el consumo de carne o siguen dietas vegetarianas y veganas, y demuestra que la despensa puede contener alternativas inesperadas para cubrir las necesidades diarias de un mineral esencial.

El hierro es indispensable para el organismo, ya que posibilita el transporte de oxígeno y la producción de hemoglobina en la sangre.

Alimentos vegetales con más hierro que un filete

Entre los vegetales que sobresalen por su contenido de hierro, las espinacas cocidas ocupan un lugar destacado. Dani Domínguez nutricionista registrada con una maestría en Ciencias en la Universidad de Georgia, señaló: “Muchos de mis clientes se sorprenden al saber que una taza de espinacas cocidas contiene 6,4 mg de hierro”.

Las espinacas cocidas superan a la carne roja en hierro, con 6,4 mg por taza, según nutricionistas (Imagen Ilustrativa Infobae) Las espinacas cocidas superan a la carne roja en hierro, con 6,4 mg por taza, según nutricionistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cantidad resulta comparable, e incluso superior, a la de una porción estándar de filete. Además, las espinacas pueden integrarse con facilidad en sopas, batidos, pastas y salteados, lo que facilita su consumo regular.

Por su parte, los garbanzos cocidos figuran entre las mejores alternativas. Una taza contiene cerca de 5 mg de hierro. Su versatilidad permite incluirlos en ensaladas, salsas o platos principales.

Domínguez destacó que los garbanzos no solo proveen hierro, sino que son una excelente fuente de potasio, calcio, magnesio y otros nutrientes clave. Estos datos coinciden con la revisión de Harvard, que los ubica como una opción fundamental para quienes desean cubrir el hierro con alimentos vegetales.

Las lentejas, en especial las rojas partidas, representan otra fuente relevante. Una taza aporta aproximadamente 6 mg de hierro, lo que equivale al 30% de las necesidades diarias en una dieta de 2.000 calorías, según Domínguez.

Las lentejas rojas partidas aportan hasta el 30% del hierro diario recomendado en una dieta equilibrada Las lentejas rojas partidas aportan hasta el 30% del hierro diario recomendado en una dieta equilibrada

También pueden combinarse con alimentos ricos en vitamina C para mejorar la absorción y se adaptan bien a sopas, currys y cremas. La cifra coincide con los valores reportados por el estudio de Harvard Health Publishing.

Estrategias y estudios para optimizar el consumo de hierro vegetal

En los alimentos existen dos tipos de hierro: el hemo, presente en productos animales, y el no hemo, propio de alimentos vegetales.

Domínguez explicó a Real Simple: “Combinar alimentos ricos en hierro vegetal con ingredientes que aportan vitamina C, como cítricos o pimientos, puede aumentar notablemente la absorción del mineral”.

Y añadir jugo de limón a las espinacas cocidas o acompañar las comidas con jugo de naranja son ejemplos prácticos para potenciar este efecto.

Un estudio de Harvard Health Publishing destaca que las legumbres ofrecen cantidades relevantes de hierro no hemo, fundamentales para cubrir los requerimientos diarios, sobre todo en personas que no consumen carne.

Además, se subraya la importancia de combinarlas con alimentos ricos en vitamina C para optimizar la absorción del mineral, lo que refuerza las recomendaciones de los expertos.

Estudios de Harvard Health Publishing respaldan el valor de las legumbres como fuente principal de hierro no hemo Estudios de Harvard Health Publishing respaldan el valor de las legumbres como fuente principal de hierro no hemo

Quienes desean diversificar su dieta y aumentar la ingesta de hierro sin recurrir a la carne pueden planificar las comidas de forma estratégica. Preparar cantidades generosas de espinacas, lentejas o garbanzos y combinarlas con ingredientes ricos en vitamina C facilita alcanzar los requerimientos diarios de hierro. La variedad de preparaciones permite adaptar estos alimentos a diferentes gustos y necesidades.

Como subraya Real Simple, estos vegetales no solo se destacan por su aporte de hierro, sino que también contienen fibra, proteínas, antioxidantes y minerales clave, consolidándose como alternativas nutritivas y versátiles para cualquier tipo de alimentación.

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2025/11/03/que-alimentos-vegetales-tienen-mas-hierro-que-la-carne-y-como-potenciar-su-absorcion/