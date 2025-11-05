Proyecto para que el boleto de colectivo deje de ser más caro en el Sur provincial

El Senador Mauricio Sat presentó un proyecto de Ley para terminar con una histórica desigualdad: que el precio del boleto en el sur provincial deje de ser el más caro de toda Mendoza. El Senador Mauricio Sat presentó un proyecto de Ley para terminar con una histórica desigualdad: que el precio del boleto en el sur provincial deje de ser el más caro de toda Mendoza.

La idea es que todos los usuarios de colectivos, sin importar el departamento en el que residan, paguen el mismo precio.

Actualmente, existen marcadas diferencias tarifarias entre los viajes del Gran Mendoza y los del interior provincial, especialmente en San Rafael, General Alvear y Malargüe.

*Ejemplos concretos de la desigualdad*

El proyecto expone casos contundentes: un viaje de *22 kilómetros* entre Luján de Cuyo y la Ciudad de Mendoza cuesta 1.000 pesos; en cambio recorrer *21 kilómetros* desde Salto de las Rosas hasta el centro de San Rafael sale 2.300.

El boleto desde Maipú a la capital provincial (*18 kilómetros*) vale $1.000, pero un viaje de *20* kilómetros, entre la Villa 25 de Mayo y el centro de San Rafael, cuesta 2.500.

Sat afirmó que el transporte público debe ser considerado un derecho habilitante, ya que garantiza el acceso a la salud, la educación y el trabajo, derechos consagrados en la Constitución Nacional.

“Hay estudiantes que abandonan sus carreras y trabajadores que no pueden afrontar el costo de llegar a su empleo. La situación es crítica y no admite demoras”, enfatizó.

Consciente de que los contratos de concesión vigentes no pueden modificarse en lo inmediato, el proyecto establece que la tarifa plana será obligatoria en futuras licitaciones.

La iniciativa ya fue ingresada en la Legislatura. «Esperamos, con el voto de todos los diputados y senadores del Sur, el Este y el Valle de Uco, avanzar hacia un modelo de transporte más equitativo e inclusivo en toda la provincia de Mendoza».