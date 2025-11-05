Nueva edición de Jóvenes para la cultura del diálogo

Este año la propuesta se desarrollará el próximo viernes 7 de noviembre desde las 8 de la mañana en la Universidad de Mendoza.

El certamen está destinado a alumnos de escuelas secundarias y nivel superior (terciario y universitario) de todo el departamento de San Rafael.

En esta ocasión participarán integrantes de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos, además de mediadores del Poder Judicial, la doctora Patricia Torres y Roxana Binardi, quienes trabajarán la actividad teórica práctica junto a la titular de Mediación Municipal, Matilde Pronotto.

“Es un programa que venimos desarrollando desde el 2013 y que apunta a dotar a los jóvenes de herramientas y habilidades para la gestión y resolución pacífica de los conflictos y para que hagan uso de estas prácticas restaurativas que hacen a una mejora en la convivencia escolar”, indicó Pronotto.

Durante todo el año se recorren escuelas e instituciones educativas de todo el departamento y -el cierre- será en la sede de la UM San Rafael.

Hay que destacar que el programa trabaja en conjunto con la Oficina de Empleo. “Este año recorrimos 24 escuelas, trabajando la temática de habilidades blandas y la mejora de sus coloquios, por ejemplo, cuando van en la búsqueda laboral”, indicó la titular del área Fabiana Esperanza.