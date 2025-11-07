Nueva capacitación para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Malargüe informa que se llevará a cabo una nueva capacitación destinada a todas las personas que necesiten tramitar el Carnet de Manipulación de Alimentos, documento indispensable para quienes desarrollen tareas relacionadas con la producción, elaboración, transporte, almacenamiento y venta de alimentos.

La formación se dictará en dos jornadas:

Lunes 10 de noviembre a las 14:30 horas, y

Miércoles 12 de noviembre a las 18:00 horas,

Ambas en las instalaciones del Campus Educativo Municipal N.º 1.

Desde el área recuerdan que el carnet es un requisito exigido por la legislación vigente para garantizar la seguridad alimentaria, prevenir enfermedades y asegurar el manejo adecuado de los productos destinados al consumo humano. La capacitación brinda herramientas para conocer buenas prácticas de higiene, cuidados en la manipulación y recomendaciones sobre conservación y transporte.

Las inscripciones deben realizarse de forma previa en la oficina de Bromatología, ubicada en Saturnino Torres N° 676, hasta el jueves 6 de noviembre, en los horarios de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas. El costo de participación es de 400 UTM

Se invita a emprendedores gastronómicos, comerciantes, trabajadores de almacenes, rotiserías, fábricas de alimentos, comedores, servicios de catering y público en general que desee adquirir esta certificación, a sumarse y fortalecer buenas prácticas para el cuidado de la salud de toda la comunidad.