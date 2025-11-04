Monte Comán y Las Malvinas celebraron sus vendimia y proclamaron a sus nuevas representantes

La primera fiesta fue en la sede del Club Deportivo Las Malvinas. Allí, ante un gran marco de público se desarrolló el espectáculo “Donde el Pueblo Florece” con la participación de academias y entidades de la zona.

Para cerrar la jornada se realizó la proclamación de Ivana Agustina González como nueva representante vendimial del distrito.

El domingo fue el turno de Monte Comán. En el “Paseo de los Pioneros” se llevó a cabo la “Vendimia de la Eternidad”, con una gran presencia de público y un gran espectáculo artístico, con cierre a cargo de grupo Kenay.

Para el final se produjo la coronación de la nueva soberana distrital, Luciana Anahí Carrasco de 20 años.

LO QUE SE VIENE

De cara a lo que se viene, este viernes a las 20 Villa Atuel celebrará “Cuando el Pueblo Canta Vendimia” en el Polideportivo Municipal. El sábado -a la misma hora- Rama Caída conmemorará “Amanecer en Vendimia” en el Club Rincón del Atuel, mientras que el domingo será el turno de La Llave con “Vendimia de los Soles” frente a la delegación municipal.