Mendoza se prepara para el verano: Comienza Manso Alojamiento

En vistas a la próxima temporada estival, el Ente Mendoza Turismo (Emetur), lanzó Manso Alojamiento, una nueva acción promocional que se suma al éxito de Manso Menú y Mansa Bodega, vigentes en todo el territorio provincial. La propuesta ofrece una noche en habitación doble con desayuno por un valor máximo de $100.000, con opciones que comienzan desde los $45.000.

En esta primera etapa, alrededor de 80 alojamientos, entre hoteles, cabañas, domos y aparts, de todas las regiones de la provincia ya forman parte de la campaña Manso Alojamiento . El detalle de cada propuesta puede consultarse en el sitio oficial: www.mendoza.tur.ar/manso-alojamiento.

A nivel nacional, estas acciones son de las primeras que una provincia lanza en vistas al verano y se desprenden de la campaña publicitaria viral Mendoza, manso destino, que recientemente obtuvo el premio FED como Mejor Campaña Publicitaria de Turismo de la Argentina, consolidando a Mendoza como referente nacional en creatividad y promoción turística.

Manso Menú y Mansa Bodega, que continúan vigentes hasta el 15 de febrero, invitan a mendocinos y turistas a disfrutar de experiencias gastronómicas y enoturísticas a precios accesibles, potenciando el movimiento turístico en temporada y fortaleciendo el vínculo de la provincia con sus visitantes.

En relación al alcance de estas acciones, la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó: “Manso Menú, Mansa Bodega y ahora Manso Alojamiento forman parte de una estrategia integral que busca que mendocinos y turistas nacionales e internacionales disfruten más y mejor de nuestra provincia, con opciones claras, accesibles y de calidad.”

“Estas iniciativas, producto de un trabajo conjunto de los sectores público y privado, buscan fortalecer la actividad turística, atrayendo la atención de distintos segmentos de consumidores turísticos y generar mayor movimiento”, agregó la funcionaria provincial.

Por su parte, Edmundo Day, vicepresidente de Hotelería de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y afines de Mendoza (AEHGA) destacó que “esta campaña ha ayudado mucho a ordenar las acciones promocionales y sobretodo, a fomentar la cooperación público – privada, para trabajar en equipo”.

“Manso Alojamiento busca generar atractivo, principalmente, en los segmentos de 1 a 3 estrellas, cabañas, hosterías y demás, en establecimientos de toda la provincia”, agregó Day.

Mansas promociones

Esta nueva campaña viene a sumarse a las vigentes, Manso Menú y Mansa Bodega, que continúan ofreciendo opciones accesibles y de calidad para disfrutar de la gastronomía y el enoturismo mendocino.

Manso Menú fue la primera promoción de este tipo. Comenzó el 15 de agosto y, en principio, se iba a extender hasta el 31 de octubre, pero gracias al gran éxito de la acción se decidió extenderla hasta el 15 de febrero. En principio, proponía almuerzos y cenas por hasta $30.000, con menús especialmente diseñados por establecimientos gastronómicos de toda la provincia.

A solicitud del sector gastronómico, desde el 14 de noviembre se ajustó el precio máximo de Manso Menú a $35.000. Esto responde a una renovación de las cartas y al incremento de costos del sector. No obstante, podemos encontrar múltiples propuestas que tienen precios muy inferiores.

Podés acceder a Manso Menú en: www.mendoza.tur.ar/manso-menu

Por su parte, el 9 de octubre se comenzó Mansa Bodega, que ofrece una visita guiada con degustación en bodegas mendocinas, por hasta $15.000. Cabe destacar que, en algunos casos, podremos encontrar un beneficio extra. Si bien finalizaba el pasado 31 de octubre, se extendió hasta el 15 de febrero, conservando el valor máximo inicial.

Se puede conocer las propuestas de Mansa Bodega en: www.mendoza.tur.ar/mansa-bodega

Inscripción para prestadores

Cabe destacar que los establecimientos gastronómicos, enoturísticos o alojamientos registrados en el Emetur, que se quieran sumar, lo pueden hacer a través de los siguientes formularios:

Manso Menú:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfwfqpwJCt0svb0tHgPS3lAiwye-HE5zoxIjLGQ_4PpTfIcA/viewform

Mansa Bodega:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScifmwobYvCOV_l4kjgSP9-sjjFVvaHag9uMwNGVrqVqjDyxQ/viewform

Manso Alojamiento:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeheM13jA5ljGCGu8GojU50dzJ6wfV4-qJ0OOy23RnVW7fxxw/viewform