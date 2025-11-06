El Ente Mendoza de Turismo (Emetur) llevó adelante recientemente acciones de promoción en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Córdoba, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en el mercado nacional e incentivar la llegada de visitantes.

Durante el recorrido, agencias de viajes y municipios participaron en workshops, rondas de negocios y ferias de turismo, donde se presentaron las principales experiencias que ofrece Mendoza: su enoturismo reconocido a nivel mundial, su gastronomía de identidad, los paisajes de montaña, la aventura, la cultura y el bienestar.

Las actividades estuvieron dirigidas a profesionales del turismo, medios de prensa y público en general, quienes pudieron conocer de primera mano la diversidad de propuestas que hacen de Mendoza un destino atractivo durante todo el año.

Además de una serie de prestadores mendocinos, participaron representantes de la Cámara de Turismo de San Rafael y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Estos últimos hicieron especial hincapié en la promoción de su oferta de verano y la Peatonal del Vino, megaevento que se desarrollará próximamente.

En este marco, Bodegas de Argentina presentó el producto Caminos del Vino de Argentina. Además de exhibir las bodegas, las experiencias y todo lo relacionado con el desarrollo del enoturismo, se dieron a conocer las promociones Manso Menú y Manso Alojamiento, pensadas para incentivar la visita a los establecimientos vitivinícolas y fortalecer la cadena de valor del sector.

Como parte de estas acciones, Mendoza también participó en las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se desarrollaron en el Complejo Ferial Córdoba, organizadas por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, la Coviar y el gobierno de la provincia anfitriona.

“Estas acciones son fundamentales para mantener el vínculo con los mercados emisores, capacitar a los agentes de viaje y generar nuevas oportunidades de comercialización”, destacó Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur.

“La promoción es una herramienta estratégica que nos permite mostrar la diversidad de experiencias que ofrece Mendoza y consolidar su liderazgo como destino turístico integral. Participar activamente en estos encuentros nos acerca a los profesionales y al público y nos permite seguir posicionando a Mendoza en el corazón de los viajeros argentinos”, agregó la funcionaria.

Importancia de estas acciones

La participación de Mendoza en estos encuentros forma parte de una estrategia sostenida de promoción nacional, que busca potenciar el posicionamiento del destino, consolidar acuerdos con actores del sector turístico y ampliar la red de distribución en regiones clave del país.

Estas instancias permiten no solo difundir la oferta turística de manera directa, sino también reforzar la imagen de Mendoza como un destino de calidad, innovador y comprometido con la hospitalidad y la sostenibilidad.

Además, la articulación entre el sector público y privado, representada por la presencia de municipios y empresas, refuerza el modelo de gestión colaborativa que distingue a la provincia en el desarrollo del turismo.