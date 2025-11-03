En el marco de la celebración anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, reafirmó la decisiva prioridad política para el sector.

La Provincia avanza hacia un Presupuesto 2026 que proyecta una inversión pública de 14,5% del total, superando consistentemente los dos dígitos. Además, participaron la vicegobernadora, Hebe Casado, y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Martín Sanchís.

Esta proyección de inversión, que se estima superará los $800.000 millones, tiene como eje una «buena administración en pos de un Estado ordenado y moderno para que haya previsibilidad y desarrollo», aseguró la subsecretaria Marité Badui.

Pilares de la inversión y el fortalecimiento del sector

A diferencia del contexto nacional, Mendoza logró sostener la obra pública gracias a su equilibrio fiscal de 10 años, lo que posibilita garantizar el pago en tiempo y forma a las empresas y avanzar con un cronograma anticipado de pagos cuando el margen fiscal lo permite.

Badui enfatizó que el stock de deuda pública se redujo 48% desde 2015, avalando el endeudamiento destinado casi íntegramente a obras. Además, el Ejecutivo impulsó medidas de apoyo directo al sector, como:

Reducción de presión fiscal: se mantuvieron bajas sostenidas de alícuotas de IIBB a actividades primarias e industriales. Para 2025, se incorporó la exención de sellados para todos los contratos de obra pública provincial, un ahorro concreto que alivia el costo financiero de las empresas.

Modernización y Transparencia: Se implementó la modernización del Registro de Constructores de Obra Pública (RACOP), eliminando barreras de entrada, equiparando obras privadas y públicas para el cómputo de antecedentes, y se redujo 37% la documentación requerida. Además, la publicación anticipada de pliegos de licitación, en pos de la transparencia, mejoró la calidad de los mismos y la concurrencia de empresas.

Compre mendocino: el compromiso con el empresariado local fue evidente, ya que, de 87 obras adjudicadas en esta gestión 91% fue a empresas mendocinas.

Plan de obras en marcha: resultados y proyecciones 2026

Pese a la caída de recaudación en el último año, el Gobierno tomó la clara decisión de no paralizar la obra pública, manteniendo 69 obras en ejecución y 17 ya entregadas.

Un punto central es la puesta en marcha efectiva del Fondo del Resarcimiento. Con una inversión comprometida de 830 millones de dólares para 46 proyectos que impactan en los cuatro oasis, se destacan:

Saneamiento: obras que mejorarán el servicio a más de 1 millón de usuarios.

Vialidad: más de 340 km de rutas en los cuatro oasis, además de la inversión en 33 km de nuevas vías férreas: Tren de Cercanías del Este y la ampliación del Metrotranvía.

Riego: intervenciones en 206 km de canalización, beneficiando a 2.091 productores y 21.242 hectáreas irrigadas.

Nuevas licitaciones con impacto social y económico

El plan se consolida con más de 30 nuevos llamados a licitación previstos en el corto plazo. Entre los proyectos más destacados para el 2026, figuran: la construcción del Centro Ambulatorio del Hospital Notti, obras viales estratégicas en las rutas nacionales 7 y 40, la ampliación significativa del sistema penitenciario con la construcción de Almafuerte III y la ampliación de El Cerrito (más de 5.400 metros cuadrados) y la modernización del Sistema de Riego Canal Bombal.

“Nos une el interés común de hacer obras. Ustedes, para generar riqueza; nosotros, para poner a disposición infraestructura pública de calidad que permita la prestación de mayores y mejores bienes y servicios, dentro de un modelo de Estado provincial comprometido en acompañar al sector privado y construir reglas de juego claras, orden y previsibilidad”, concluyó Badui.