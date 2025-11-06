El 9 de noviembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En Mendoza, el Centro Regional de Hemoterapia invita a toda la comunidad a participar del festejo que se realizará el viernes 7, a las 10, en los jardines del Hospital Central.

La fecha de la celebración fue instituida en conmemoración de la primera transfusión realizada con anticoagulante en el país, un hito que marcó el inicio de una nueva etapa en la medicina transfusional argentina.

Actualmente, el Centro Regional de Hemoterapia cuenta con un 60% de donantes voluntarios, un número que refleja el compromiso creciente y sostenido de la sociedad mendocina con la donación altruista.

La invitación está abierta a toda la comunidad, especialmente a quienes participaron en las colectas y campañas de donación durante el año. El encuentro será una oportunidad para agradecer a todas las personas que, con su compromiso y solidaridad, hacen posible que cada día más mendocinos accedan a una transfusión segura y oportuna.