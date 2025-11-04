Marinelli entregó nuevas máquinas a Asociaciones de Inspecciones de Cauce

El Superintendente Sergio Marinelli visitó esta semana la Asociación Tercera Zona de Riego del río Mendoza y la Asociación Canal Matriz Independencia, para entregar máquinas recientemente adquiridas por Irrigación, con presupuesto propio correspondiente al período 2025.

En la Tercera Zona entregó una excavadora de 13 toneladas que permitirá mantener la limpieza de canales y arroyos del cinturón verde. Mientras que a la Asociación canal Matriz Independencia, entregó una retroexcavadora.

Además, la Subdelegación de Aguas del río Tunuyán Inferior recibió 2 camionetas.

Sobre la inversión en máquinas

En septiembre el Gobernador Alfredo Cornejo y el Superintendente Sergio Marinelli presentaron la cuarta compra de maquinaria y la quinta de camionetas con recursos propios de Irrigación, en esta gestión. Se adquirieron 8 máquinas, 3 camiones, 1 tractor y 16 camionetas, que suman una inversión total de $3.895.543.835.

Tanto en la compra de maquinarias como de camionetas, Irrigación adjudicó por debajo del Presupuesto Oficial, lo que implica ahorro, eficiencia y una correcta utilización de los fondos públicos.