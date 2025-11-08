Malargüe: Ciclo anual de ferias para mujeres emprendedoras continúa este domingo

Este domingo 9, de 16:30 a 20:00 horas, en la Plaza Manuel Belgrano, se realizará una nueva edición del ciclo anual de ferias destinadas a mujeres emprendedoras de la ciudad.

El encuentro forma parte del programa impulsado por la organización “Ella Emprende”, que busca promover la visibilidad y el crecimiento de proyectos productivos liderados por mujeres.

Durante la jornada, vecinas y vecinos podrán recorrer los stands, conocer diversos productos artesanales, textiles, gastronómicos, estéticos y más, todos realizados por emprendedoras locales que buscan consolidar sus propuestas en el mercado regional.

Desde la organización destacaron que la feria no solo representa un espacio económico, sino también un lugar de encuentro, intercambio y construcción comunitaria en torno al trabajo independiente y el desarrollo personal.

Cabe recordar que la actividad se encuentra sujeta a las condiciones climáticas, por lo que en caso de mal tiempo se anunciarán posibles modificaciones en los canales oficiales de comunicación del colectivo organizador.

Asimismo, se invitó a la comunidad a acompañar y apoyar estas iniciativas que permiten fortalecer la economía local, generar vínculos y apostar a la autonomía laboral de mujeres que día a día trabajan para sostener, crear y crecer dentro de sus emprendimientos.