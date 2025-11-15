Ley de Glaciares: tras la insistencia, el Gobierno evalúa reglamentarla o impulsar una «ley aclaratoria»

Tras la reunión en la Casa Rosada, el sanjuanino repasó los avances que, según expresó, generaron condiciones más competitivas para el sector: seguridad fiscal y jurídica, eliminación del cepo y la implementación del RIGI. En ese marco, señaló que la definición pendiente de la Ley de Glaciares es el paso que falta para cerrar nuevas inversiones.

La propuesta provincial apunta a reglamentar la normativa vigente, clarificando conceptos. Según fuentes oficiales sanjuaninas, esto mantiene intacto el espíritu de la ley y la prioridad de proteger el recurso hídrico. Desde Nación, en cambio, la opción que gana terreno es la de una ley que redefina el alcance de la norma y precise qué zonas deben preservarse antes de autorizar cualquier actividad industrial.

¿Solución o discusión?

El empresariado coincide en que la falta de definiciones frena desembolsos de gran volumen. Las diferencias entre los relevamientos del lanigla -que registra 4.572 glaciares en la provincia- y el Inventario Nacional, que contabiliza 825 áreas de hielo, reflejan las diversas diferencias que buscan resolverse.

La Libertad Avanza apunta a que una ley aclaratoria otorgue a las provincias el poder de precisar qué glaciares y periglaciares deben protegerse, paso que implicaría un nuevo debate en el Congreso.

Para San Juan, en cambio, la urgencia pasa por una solución inmediata que brinde certidumbre a los inversores y no reabra una discusión que, aseguran, ya cuenta con licencias sociales en la provincia.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/politica/ley-glaciares-la-insistencia-el-gobierno-evalua-reglamentarla-o-impulsar-una-ley-aclaratoria-n5969969