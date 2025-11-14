Latorre en la Cumbre de Minerales Críticos: “Mendoza trabaja para convertirse en el hub financiero de toda la región andina”

La ministra de Energía y Ambiente disertó en la 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025 y destacó que Mendoza trabaja para convertirse en el hub financiero para toda la región, con una institucionalidad coherente que dé seguridad y previsibilidad a los inversores.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó en 4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit, la cumbre internacional que reúne a gobiernos, empresas, inversores y especialistas para analizar el desarrollo de los minerales críticos en la región y promover nuevas oportunidades de inversión.

En el panel “Sinergias para el desarrollo: CEO y provincias en diálogo”, que compartió con Marcelo Murua, ministro de Minería de Catamarca; José Gustavo de Castro, director ejecutivo de ARLI /Charge Lithium; y Barbara Cozzi, gerente país de Lake Resources, presentó la estrategia provincial para posicionar a Mendoza como el centro financiero de referencia para el desarrollo de los minerales críticos en toda la región andina.

Durante su intervención, Latorre afirmó que Mendoza reúne condiciones para liderar esta etapa de expansión de la industria: estabilidad institucional, reputación financiera, capital humano competitivo, ecosistema empresarial consolidado y conexión directa con los principales polos mineros de Sudamérica.

A su vez, recordó que Mendoza nunca registró un default, y que “su perfil de deuda viene mejorando de manera sostenida en los últimos diez años, lo que fortalece su reputación ante los mercados financieros”. Asimismo, destacó que la provincia cuenta con “un capital humano altamente calificado y un entramado de proveedores que logró expandirse incluso durante los años en que la actividad minera estuvo limitada en la provincia”.

“Mendoza tiene un ecosistema de negocios maduro y competitivo, con empresas que crecieron prestando servicios en otras provincias mineras. Sumado a nuestra institucionalidad, esto nos posiciona claramente para ser el hub financiero de la región”, expresó.

Además, destacó que la provincia cuenta con una conectividad estratégica con Chile y Perú, dos países centrales en la cadena global del cobre y del litio, lo que permite articular la producción andina con los mercados financieros internacionales.

Institucionalidad y gobernanza andina para atraer inversiones

Latorre remarcó que los minerales críticos ofrecen una oportunidad histórica para la región, pero que el potencial geológico solo puede transformarse en desarrollo si existe una gobernanza coordinada entre las provincias andinas.

Explicó que las inversiones mineras se planifican a diez, veinte o hasta cincuenta años, por lo que los gobiernos deben trabajar con una visión estratégica de largo plazo y con marcos regulatorios coherentes entre sí.

“Si las provincias andinas no unificamos criterios y no damos reglas claras y estables, vamos a seguir teniendo recursos, pero no vamos a convertirlos en reservas ni en riqueza para nuestras economías”, afirmó.

También subrayó que la región necesita instituciones sólidas, previsibilidad y seguridad jurídica para consolidar confianza ante los fondos de inversión internacionales que evalúan proyectos de cobre, litio y otros minerales esenciales para la transición energética.

Antesala del Finance Day & Roadshow en Mendoza

Latorre recordó que su presentación en la Cumbre es la antesala del Mendoza Finance Day & Roadshow, que se desarrollará este 14 de noviembre en en la Bolsa de Comercio y que marcará el cierre de la Argentina & LATAM Critical Minerals 2025 Summit.

La apertura estará a cargo del Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por los mandatarios de las provincias referentes en el desarrollo de minerales estratégicos de la región andina: Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, y Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, quienes conforman uno de los bloques provinciales con mayor proyección en la cadena del litio, el cobre y otros minerales para la transición energética.

Además, la jornada reunirá a fondos de inversión internacionales interesados en proyectos de cobre, litio, oro y plata en Argentina, Chile y Perú.

“El diálogo que abrimos hoy continuará mañana en Mendoza, donde vamos a avanzar en la construcción de una institucionalidad común que permita consolidar una economía andina sostenible, con reglas coherentes y una verdadera oportunidad de financiamiento para toda la región”, concluyó Latorre.