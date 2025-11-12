La posible formación de Argentina para enfrentar a Angola: de la titularidad de Messi al reemplazante de Dibu Martínez

La selección argentina despedirá el año este viernes desde las 13 contra Angola en suelo africano en el único duelo que disputará en esta fecha FIFA. La Albiceleste afrontará el amistoso en medio de una gira con muchas bajas entre decisiones del cuerpo técnico, lesiones y las demoras de algunos futbolistas en la vacunación obligatoria correspondiente a este tipo de viajes. Julián Álvarez y Franco Mastantuono son solo algunos de los nombres que no dirán presente en la cancha y Lionel Scaloni ya comenzó a perfilar cuál será la formación para bajarle la persiana a este 2025.

Según informó Damián Villagra, productor periodístico de TyC Sports, la principal variante estará en el arco porque Gerónimo Rulli correría con ventaja sobre Walter Benítez para ocupar los tres palos. El hombre de 33 años es titular en el Olympique de Marsella revelación de Francia, que está escolta del líder PSG en la Ligue 1, apunta a ser el reemplazante de Emiliano Martínez, luego de que el Dibu haya sido preservado de esta citación para darle minutos a los suplentes en el puesto. La falta de continuidad le juega en contra a Benítez, quien se fue del PSV al Crystal Palace, donde es suplente de Dean Henderson y solo atajó en dos partidos de la Copa de la Liga de Inglaterra. De igual manera, no se puede descartar que pueda sumar minutos desde el banco en este encuentro frente a los Diablos Rojos.

En la línea defensiva, las ausencias de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña le abren el juego a otros jugadores en las bandas, luego de excluirlos para evitar perjudicar en la definición por el Torneo Clausura a River Plate, que también contará con Lautaro Rivero, como así también Boca Juniors podrá disponer de Leandro Paredes. Las ausencias de Cachete y el Huevo se suman a la de Nahuel Molina Lucero, Giovanni Simeone y Julián Álvarez, ya que ninguno llegó “en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”.

Frente a estos imponderables, Juan Foyth tendría una oportunidad de oro para ganarse un lugar sobre el carril derecho, Nicolás Tagliafico sería el lateral izquierdo del equipo y la zaga de centrales no se tocaría con el tándem compuesto por Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

Lionel Messi participó en el entrenamiento de este martes (@Argentina) Lionel Messi participó en el entrenamiento de este martes (@Argentina)

A la altura del mediocampo, los posibles nombres elegidos por el entrenador de Pujato serían Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giovani Lo Celso. Esa zona tendrá una baja de relieve porque Enzo Fernández fue convocado en primera instancia, pero finalmente no estará presente por un edema óseo en su rodilla derecha. El propio futbolista del Chelsea explicó esta decisión para llegar de la mejor manera a los meses previos al Mundial 2026: “Empeoró en las últimas semanas porque jugué muchos partidos y tomamos juntos la decisión de descansar porque al final no tengo tiempo para hacerlo y lo más importante se viene al final de temporada”.

En este sentido, Mastantuono se suma a la lista de ausencias porque el joven de 18 años fue diagnosticado a principios de noviembre con una pubalgia y se mantiene alejado de las canchas hasta nuevo aviso en el Real Madrid. Sin embargo, el mediocampista tuvo un elogiable gesto en las últimas horas después de viajar desde Madrid hasta Alicante para estar al lado de sus compañeros y aportar su granito de arena en la concentración albiceleste, más allá de no poder calzarse los botines.

Ya en la ofensiva, la presencia de Lionel Messi resulta ineludible ante la efervescencia del público africano que ansía verlo unos minutos dentro de la cancha. El ocho veces ganador del Balón de Oro sería titular y Lautaro Martínez lo acompañaría en la delantera. En ese caso, José Manuel Flaco López y Joaquín Panichelli deberían esperar su chance desde el banco de suplentes.

El posible equipo de Argentina para enfrentar a Angola

Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Fuente:https://www.infobae.com/deportes/2025/11/12/la-posible-formacion-de-argentina-para-enfrentar-a-angola-de-la-titularidad-de-messi-al-reemplazante-de-dibu-martinez/