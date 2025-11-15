La feria de la juventud te espera todo el fin de semana en el parque Yrigoyen

Desde las 17 se van a poder disfrutar los stands de los emprendedores “sub 30” que llegan plagados de actividades para compartir con amigos y en familia.

“El sábado vamos a estar con Alma Urbana, con diferentes estilos artísticos como Parkour, Break Dance, grafiti y DJ en vivo. Movimiento, arte y ritmo en un solo lugar”, explicó el coordinador de Juventud, Julen Rabino.

En lo que respecta al domingo remarcó que “se trata de un evento cultural con bandas y sorteos”.

De esta manera, durante todo el fin de semana, se podrá disfrutar de juegos, sorpresas, regalos y espacio de compras.

“Invitamos a todo a que se acercan con su mantita, el mate y muchas ganas de disfrutar las propuestas al aire libre”, indicó Rabino.