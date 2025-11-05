La Dirección de Educación invita a conocer la Oferta Educativa 2026 para Jóvenes y Adultos

El Profesor Gustavo Cabaña, responsable de la Dirección de Educación, anunció la realización de la jornada de Oferta Educativa para Jóvenes y Adultos, un espacio pensado para acercar a la comunidad todas las oportunidades de formación que ofrecen las instituciones locales que dependen de la modalidad de jóvenes y adultos.

El encuentro tendrá lugar en el Campus Educativo Municipal N°1, este miércoles 6 de noviembre, en horario de 14:00 a 19:00 hs, y reunirá a las distintas instituciones que conforman el sistema educativo para adultos: CCT-FT, CEBJA, CEPAS y CENS. Cada una de ellas dispondrá de un espacio donde los asistentes podrán recibir información sobre los programas de estudio, modalidades de cursado, horarios, y los requisitos necesarios para inscribirse de cara al ciclo lectivo 2026.

Cabaña explicó que este tipo de actividades permiten “visibilizar la importancia de la educación permanente y ofrecer una segunda oportunidad a quienes, por distintas circunstancias, no pudieron culminar su trayectoria escolar”. Además, destacó el compromiso de cada institución con la formación integral, tanto en el plano académico como en el desarrollo personal y laboral de los estudiantes.

La propuesta está dirigida especialmente a jóvenes y adultos que buscan terminar la escuela secundaria, capacitarse en oficios o continuar su formación profesional, encontrando en estas instituciones un acompañamiento flexible, adaptado a sus tiempos y necesidades.

Desde la Dirección de Educación se invita a toda la comunidad a acercarse y conocer las diversas opciones educativas que ofrece Malargüe, en una jornada que busca motivar, orientar y fortalecer el derecho a la educación para todos.

“Queremos que cada persona sepa que siempre hay una oportunidad para seguir aprendiendo, para mejorar su futuro y alcanzar sus metas. La educación es una herramienta que transforma vidas”, concluyó el Profesor Cabaña.