Juventud lanzó el taller «Redes con sentido» para jóvenes emprendedores

El ciclo contará con tres encuentros presenciales, comenzando este miércoles 6 de noviembre a las 9 en la sede de Bernardo de Irigoyen 375, con cupos disponibles.

Durante las jornadas, se abordarán temas vinculados a la comunicación digital, identidad de marca, planificación de contenido y confianza para mostrarse en redes, brindando herramientas prácticas para vender sin perder la esencia.

“Es una temática muy importante para los emprendedores, porque permite aprovechar las redes para promover ventas, marcas y estrategias de marketing”, destacó el Coordinador de Juventud, Julen Rabino.

La iniciativa busca acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo emprendedor, ofreciendo un espacio dinámico para aprender, compartir experiencias y fortalecer la presencia digital con autenticidad.