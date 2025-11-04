Irrigación sigue modernizándose y comenzó con la colocación de equipos para autogestión de los usuarios

El Departamento General de Irrigación continúa a paso firme en su proceso de modernización y en este mes de noviembre eso se traduce en la colocación de la primera tanda de tótems de la empresa E-pagos, que posibilitan consultar deudas, generar boletos y pagar con tarjeta de crédito o débito, o QR de billeteras virtuales.



En esta primera etapa del proceso se han colocado equipos en la Sede Central del organismo, y en las Subdelegaciones y Jefatura de Zona ubicadas en toda la provincia.

La segunda etapa abarcará las Asociaciones de Inspecciones de Cauce.

En la Sede Central el tótem está en la planta baja, en el área de Recaudación.